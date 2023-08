Stoper Černín poznává zlínské parťáky za pochodu. Po dodatečně připsaném gólu cítil pachuť

„Je to zároveň můj premiérový gól v první lize, a tak jsem za něj pochopitelně hodně rád. Jenže cítím i trochu pachuť, protože nestačil ani na bod. Takže nakonec ve mně převládá spíš smutek," svěřil se čtyřiadvacetiletý obránce, jenž do Baťova města přestoupil před dvěma týdny z druholigové Líšně.

„V Líšni jsem vpředu taky občas alternoval," prozradil Černín. Jeho hlavička se po přesném Vukadinovičově centru záhy ujala. To, že mu rozhodčí gól nejprve upřel, bezprostředně po závěrečném hvizdu neřešil. „Bylo mi to jedno, když jsme nebodovali," tvrdí.

V minulosti už odehrál pět zápasů v elitní fotbalové soutěži za Zbrojovku, avšak brněnský klub ho poté poslal na hostování do Blanska, odkud přesídlil do Líšně. „Ve Zbrojovce jsem nepodával výkony podle mých představ. Navíc tam došlo i k nějakým neshodám. K tomu se už ale nechci vracet," mávl Černín rukou.

„Co mám zprávy, tak nabídky odjinud nebyly pro líšeňské vedení tak zajímavé. Bojovali jsme na jaře až do předposledního kola o baráž, takže mě trochu překvapilo, že do ligy odcházeli spíš kluci z jiných klubů," prozradil urostlý zadák. Se svými 199 centimetry připomíná Černín spíš basketbalistu nebo volejbalistu. „Tyto sporty mně ale nikdy moc nešly. Mám na ně trochu levé ruce," zavtipkoval.

Uvědomuje si, že to, že se k Ševcům připojil až po skončení letní přípravy, pro něj není zrovna komfortní. „Se zlínskými kluky se seznamuju za pochodu. Trenér mi řekl, že mi dá nějaký čas na rozkoukání. Budu se mu snažit dokázat, že si co nejdřív nominaci do základní sestavy zasloužím," předsevzal si Černín.