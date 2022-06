Stoper Jeřábek usiluje o angažmá ve Zbrojovce. Když to klapne, přítelkyně bude šťastná, tvrdí

Vzhledem k tomu, že letos na jaře k mistrovským utkáním vůbec nenastupoval, dohodl se s vedením Zbrojovky na zhruba desetidenním testu. „Věřím, že je to na dobré cestě, a všechno dopadne tak, jak má," netají 191 centimetrů vysoký Jeřábek, že by v moravské metropoli rád zakotvil napevno.

V sobotu ve druhé půli přátelského duelu v Bystrci už premiérově oblékl v zápase brněnský dres. Zbrojovka vyhrála hladce 6:0. Mohl se zapsat i mezi střelce, avšak ve výhodné pozici mířil hlavou nad břevno. A výmluvným gestem dal okamžitě najevo, jak moc ho promarněná tutovka mrzí. „Bylo to sice utkání na rozehrání na začátku letní přípravy, ale byl bych samozřejmě moc rád, kdybych se uvedl vstřeleným gólem. Stálo proti nám mužstvo z krajského přeboru, podalo ovšem houževnatý výkon," chválí soupeře z brněnského předměstí.

Premiéru v 🅰️ týmu absolvovali včera také Denis Granečný, Kuba Yunis a Michal Jeřábek. Posledním debutantem pak byl Radek Adamec, odchovanec Zbrojovky a kapitán "devatenáctky" 📸 Petr Nečas pic.twitter.com/RB89tjpors — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) June 19, 2022

Když Jeřábek ve čtvrtek poprvé vstoupil do kabiny Zbrojovky, moc hráčů osobně neznal. „Víc jen Kubu Řezníčka ze společného působení v Teplicích. Další proti mně nastupovali jako soupeři, avšak několik kluků jsem neznal vůbec. Rychle jsem to ale během prvního tréninku dohnal," odmítá s úsměvem, že by ve víkendovém zápase v Bystrci nevěděl, kterému z nových parťáků přihrává.

⏱️ 90' 0:6 Také ve druhé půli padly tři branky, o které se postarali Fousek, Kohoutek a Hladík. Oslavy 90. výročí založení bystrcké kopané jdou pozvolna do finiše. Všem zúčastněným přejeme příjemný zbytek narozeninového večera! Díky do Bystrce a hodně štěstí do dalších let! pic.twitter.com/6Iurg9mRC6 — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) June 18, 2022

Má už za sebou i zahraniční angažmá, v loňském roce hájil barvy kazašského FK Aktobe. „Byl jsem tam docela spokojený, všechno fungovalo, jak mělo. Odehrál jsem za Aktobe devadesát devět procent utkání. Jenže jsem tam byl úplně sám," chyběli Jeřábkovi jeho nejbližší.

Přesto na začátku letošního roku chvíli zvažoval, že by se do Kazachstánu přece jen ještě vrátil. „Obdržel jsem nabídky od jiných kazašských klubů. Jenže v hlavním městě Almaty zrovna vypukly nepokoje. Začalo to demonstracemi, pak se i střílelo, a na ulicích leželi mrtví. Do toho přišla válka na Ukrajině," definitivně se mu už do téhle destinace nechtělo.

Jeřábek poté řešil také nabídky z polské ligy. Do země severních sousedů ho to táhlo. „Ke konečné dohodě ovšem nedošlo," vysvětlil, proč nakonec zůstal v jarních měsících bez fotbalu. „Ale i tak jsem na sobě hodně pracoval," ujišťuje, že je momentálně fyzicky velmi dobře připravený.

Zbrojovka není jediná, která o obránce, jenž dosud v české první lize odehrál 141 zápasů a vstřelil v nich šest gólů, nyní projevila zájem. „Byla ale nejrychlejší, z jednání mám dobrý pocit," tvrdí. To, že budou Brňané v nejvyšší soutěži nováčkem, nijak zvlášť neřeší. „Na příkladu Hradce Králové je vidět, že i v premiérové sezoně v lize může mít mužstvo vysoké ambice," připomněl, že východočeský tým se hned napoprvé probojoval do elitní šestky.

Foto: fczbrno.cz S míčem proniká útočník brněnské Zbrojovky Martin Sedlák (vlevo).Foto : fczbrno.cz