Zbrojovka nasázela Bystrci půltucet. Gólů mělo být víc, tvrdí kouč prvoligového nováčka

Trenér Zbrojovky Richard Dostálek byl po městském derby spokojený s jasnou výhrou, avšak k výkonu svých svěřenců měl výhrady. „Bystrčtí hrají o čtyři soutěže níž, a tak nás pochopitelně příliš neprověřili, byť podali houževnatý výkon. Postavili jsme do každého poločasu jinou jedenáctku. Každá nastřílela tři góly, a tak jejich vzájemný souboj skončil plichtou. Já měl na kluky ale ještě vyšší nároky. Těch branek mělo být rozhodně víc," míní.

Kouče mrzí, že těsně před poločasem odkulhal ze hřiště s bolavým kotníkem útočník Jakub Řezníček. Areál bystrckého stadionu opustil po svých, a tak by nemělo jít o nic vážného. „Chytřejší budeme ale až po vyšetření. Do startu ligy je ještě daleko, Kubu dáme do pořádku. Avšak i situaci před jeho zraněním jsme měli zvládnout líp," má jasno Dostálek.