Stoper kanonýrem. Výhra je nejdůležitější, i když druhá půle nebyla ideální, ví Krejčí

🗣️ KREJČÍ | „Radost z výhry určitě převládá. Jsme si ale samozřejmě vědomi, že druhá půlka nebyla v souvislosti s tím, co chceme hrát, ideální. Je ale důležité, že i tyto zápasy dokážeme zvládnout.“

„Je to jedna z mála věcí, se kterou jsem po návratu spokojený. Ve vápnech si věřím a jsem v těchto prostorech sebevědomý," kvituje Ladislav Krejčí mladší.

Pražané vedli již o tři góly, nakonec se o tři body strachovali až do poslední chvíle.

„Radost z výhry určitě převládá. Je pro nás nejdůležitější. Teď máme pár dní, abychom si náš výkon rozebrali. Jsme si samozřejmě vědomi, že druhá půlka nebyla v souvislosti s tím, co chceme hrát, ideální. Je ale důležité, že i tyto typy zápasů dokážeme zvládnout," přemítá rodák z Rosic.

„Měli jsme se lépe přizpůsobit terénu a hru trochu víc zjednodušit. Já chci v jakékoliv situaci hledat fotbalové řešení, čímž jsem nás několikrát dostal pod tlak. Zlín byl potom na koni, ale jsem opravdu rád, že i přesto jsme zápas zvládli. Výhry jsou pro nás momentálně to nejdůležitější," poukazuje.

„Myslím, že to je obecně projevem našeho zlepšení, které bylo viditelné už na podzim. Pomalu se zvedáme. Řekl bych, že je to způsobené naší zlepšenou formou, která pramení z našeho stylu hry," vysvětluje kapitán.

Také po utkání ve Zlíně se vedou spory, co ruka je, a co není. Zatímco domácímu Fantišovi hraní rukou v šestnáctce v 8. minutě prošlo, ve druhé půli sudí Zelinka za obdobný prohřešek Zeleného penaltu nařídil.

„Nechci se k tomu úplně vyjadřovat, ale mám pocit, že se to v minulosti pískalo jinak. Je pravdou, že i znění pravidel bude jiné. Tak to prostě je a já na tom nic nezměním. Chtěl bych ale, aby to bylo pro všechny trochu jasnější," přeje si Krejčí.