Stovkařem ani ne ve dvaceti! Hložek sahá po dalším rekordu, odšoupne i Kadlece

Není však umění jako bažant začít. Jde o to naskočit do sestavy a vytrvat. Rodák z Ivančic se činil. Ve věku 16 let, 7 měsíců a 12 dnů se stal nejmladším ligovým střelcem. Rychle také prorazil do reprezentace. Stal se jejím nejmladším debutantem (18 let, 1 měsíc a 10 dnů) a po Václavu Kadlecovi druhým nejmladším střelcem (19 let, 2 měsíce a 17 dnů).