Strach o Hložka, stihne finále? Hvězda se zranila těsně před zápasem, Sparta zase klopýtla

Přijít o největší hvězdu i pro finále poháru by byla pro Spartu velká rána. Adam Hložek měl v kabině nachystaný dres se svojí dvacítkou, odstoupil však z rozcvičky a realizační tým je ve střehu.

„Při rozcvičce Adam cítil problémy. Nechtěli jsme jít do rizika, že by se jeho stav zhoršil. Uděláme vše pro to, aby se uzdravil, pro naši ofenzivu je klíčový," líčí trenér Pavel Vrba.