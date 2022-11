Strach o zdraví? Z kolegy novináře se stal šílenec, vzpomíná bývalý hráč Bohemians

Strach o zdraví? Jako hráč tenhle pocit Robert Neumann, někdejší opora Bohemians či Liberce, nikdy neměl. Pokud má ovšem expert pořadu Přímák na Sport.cz pohovořit o zkušenostech z pozice novináře přiznává, že párkrát mu mráz po zádech. „Z doby hráčské kariéry si nepamatuji, že bych se bál. Dřív to tak agresivní nebylo, až teď je to vyhnané do agresivna," tvrdí redaktor Práva a Sport.cz v pořadu Přímák na Sport.cz.

Článek Čerstvý padesátník má fotbalových příhod přehršel. V úzkých se ocitl ale až v roli novináře. „Před lety hrála Viktoria Plzeň na Partizanu Bělehrad a to musím přiznat, že z těch lidí tam šel strach. Plzeňský autobus projížděl a od fanoušků ho dělil kordon policajtů. Nebýt toho, nevím, co by se stalo," vzpomíná na nepříjemné chvilky Neumann. Tím ale krušné okamžiky neskončily. Na tribuně si sedl vedle srbského novináře a před výkopem se s ním v pohodě bavil. „Jakmile začalo utkání, stal se z něj úplný šílenec. Partizan dal gól na 1:0 a on tam nadšeně běhal," kroutí hlavou nad počínáním zahraničního novinářského kolegy. Vrchol však měl teprve přijít, když Plzeň po přestávce srovnala na 1:1. Český novinář dal nevinným gestem se dvěma zdviženými palci směrem k srbskému žurnalistovi najevo, že je srovnáno. To ale neměl dělat... „Okamžitě mi dal najevo, že nic podobného nebude trpět. Kdyby to šlo, tak mě pohledem doslova probodne. Bylo to neskutečný," dodává. Moderátor O2 TV a pořadu Přímák Aleš Svoboda doplnil, že slyšel podobnou příhodu, když byl jeho kamarád se Slavií v Řecku, kde se sešívaní měřili s Panathinaikosem. „Všechno bylo v klidu, ale jakmile se nevyvíjel zápas podle řeckých představ, byl kamarádství rychlý konec," líčí Svoboda.