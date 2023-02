Straka se zastal Slavie: Hlavní je vyhrávat. Když vám budou tleskat a nebudete mít body, je to k ničemu

Jeho slova podporuje druhý z hostů Přímáku - Jan Malý. Šéf fotbalové sekce na Sport.cz a Práva byl zaskočený, že Slavia ve středu pole zaostávala. „V záloze má Slavia skvělé hráče a Pardubice ji tam přehrávaly," míní s tím, že se možná na sešívaných podepisuje to, že jarní část nejvyšší soutěže teprve startuje. „Výkon Slavie proti Jablonci taky hodinu nebyl ideální, ale nakonec to zvládla a vysoko vyhrála. Nastartovali ji střídající hráči, to byl rozdíl proti Pardubicím, tam to takhle nezafungovalo," dodává Malý.