RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Ousou hazarduje, do základu Slavie se nemusí vrátit. Kairinen měl asi vidět červenou

Zápas Slavie upoutal hned tím, že šel šéf klubu Tvrdík fandit do klece pro fanoušky hostů a rozjel tím velkou debatu. Pardubický stadion se mi líbí, na českou ligu je zcela dostačující a sektor pro hosty prostě takhle musel být řešen, jinak by to klubu nepovolili. Do budoucna ale věřím, že doba řádících fanoušků je snad pryč a my se bez těch plotů a dalších věcí obejdeme.

Zaujal mě výkon Pardubic, kde trenér Radek Kováč odvádí s mladým týmem skvělou práci. Slavii dostali domácí do úzkých. Jen to nevedlo k bodovému zisku, což může být nakonec problém. Sám si pamatuji, že jsem tohle zažil v době, kdy jsem byl v Bohemce. Hráli jsme velmi dobrý fotbal, ale bohužel jsme spadli. Pro hlavu to není ideální. I kdyby to ale Pardubicím se záchranou nevyšlo, nebral bych to jako tragédii. Mladí kluci sbírají zkušenosti a rostou, což je dobře pro český fotbal.

Jako z Trabantu do Mercedesu, pochvaluje si nový pardubický stadion Radoslav KováčVideo : Sport.cz

Slavia byla ráda, že si odvezla tři body, měla i štěstí. Co mi hlava nebere, to je vyloučený Ousou. Červenou kartu viděl už na podzim v Brně, kde v tom byl spíš nevinně. Teď šel ven znovu, oslabil tým. Slavia vše zvládla, ale pro něj samotného to může být problém. Kádr sešívaných je nabitý, dostane šanci Ogbu a Ousou se taky nemusí do základu dostat...

Plzeň vstoupila do utkání v Brně v tempu, v jakém hrála proti Hradci. Její hra mi přišla pomalá, vláčná, nepřesná. Klíčovým momentem byl neuznaný gól Řezníčka na 2:0, za minutu Plzeň vyrovnala na 1:1. Do té doby byli tři, čtyři hráči Viktorky na vystřídání, ale trenér Bílek je podržel, což se mu vyplatilo. Místra to nakoplo a k vítězství se tak nějak zaslouženě dohrabal.

Sparta vyhrála z první trojky nejvýrazněji, ale Mladou Boleslav chci pochválit. Povedl se jí třeba příchod Kušeje, kdyby na Letné dala šance, tak... Sparta má tři body, ale skvěle nehrála. Zítra už ale nikoho nebude zajímat, jak k nim došla, v tabulce je mít bude.

Speciální kapitolou byli pro mě rozhodčí a systém VAR. Na Spartě byl u penaltového zákroku sudí blízko. Tam si myslím, že se mohl obejít bez pomoci videa. Navíc podle reakce Tomiče jsem hned věděl, že je to faul. On ani neprotestoval. Uvidím, co na to řekne Komise rozhodčích. Ale dost všemu pomohlo, že byl faulovaný Haraslín. Sudí určitě dobře věděl, jak skočil ve vápně v Olomouci a má k podobnému padání sklony...

Na Spartě bych naopak VAR poslal do akce v případě zákroku Kairinena. Tam za mě měla být červená karta a sudí u videa mohl zasáhnout. Jsem zvědavý, jak se Komise rozhodčích postaví i k vyloučení Divíška a Kozáka. Za sebe říkám, že bych nikomu nepřál být v takových chvílích rozhodčím. Byli jsme s experty a komentátory z O2 TV na sezení s šéfem rozhodčích Radkem Příhodou, sedělo nás tam asi dvacet a pouštěli nám různé situace. Musím říct, že ani jednou jsme se stoprocentně neshodli, jak tu danou věc posoudit.

Pozornost patří zaslouženě Bohemce. Trenér Veselý umí probudit hráče, tým předvádí skvělé výkony. Tým se veze na vítězné vlně a teď tam jede Sparta. Na to jsem hodně zvědavý. Atmosféra v Ďolíčku je specifická, Letenští tam určitě nepojedou jako favorit. Moc se na derby těším. Bude to zápas kola a věřím, že bude plno. Přeji si, ať padá hodně branek a fanoušci chodí na stadiony. Jen tak dál.