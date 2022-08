Sváteční střelec Vlček zařídil Pardubicím první body v sezoně. Můj nejlepší zápas v kariéře, radoval se

Vlček vstřelil svůj gól po individuální akci, když o balon na útočné polovině připravil Imada Rondiće a následně prostřelil hostujícího gólmana Vliegena. „Viděl jsem, že útočníci Liberce se hodně stahují do hloubi pole. Rondić byl v té situaci čelem k vlastní brance a mohl si tak jen míč zpracovat směrem dozadu. Řekl jsem si, že mu jej zkusím vypíchnout, což se naštěstí povedlo. Jakmile jsem byl ve vápně, tak jsem už prostě doufal, že to tam spadne," popisoval klíčovou situaci sám stoper Pardubic Vlček.

„Z první ligové branky mám radost, hlavní ale je, že pomohla týmu ke třem bodům. Bylo to neskutečně důležité utkání. První dvě kola nám vyšla co se týče výkonů, ale bez kýženého výsledku. Snažili jsme se tedy hrát pořád stejně a konečně to zlomit, takže jsme nesmírně šťastni, že se to konečně povedlo," dodal spokojený Vlček, který ve městě perníku hostuje z pražské Slavie.

Se svým svěřencem souhlasil i kouč Východočechů Jaroslav Novotný. „Dnes jsme hlavně chtěli zúročit kvalitní výkony z předchozích kol, bylo to nakonec ale ještě těžší, než jsme očekávali. Utkání začalo vyrovnaně a bez větších šancí, po dvou vstřelených brankách v závěru první půle jsme chtěli ve stejném duchu vstoupit i do té druhé. To se nám bohužel vůbec nepodařilo a vlastně ihned jsme inkasovali. Od té chvíle nás Slovan trochu přitlačil a my se snažili hrát na brejky. Nakonec to ale dopadlo dobře a máme opravdu radost, že jsme si dnes připsali všechny tři body, kluci si to zasloužili," komentoval počínání svých svěřenců 59letý trenér.