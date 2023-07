Svědík by bral víc posil. Kouč Slovácka čeká velkou bitvu od třetího místa v tabulce níž

Po brankáři Hečovi, který se vrátil ze Sparty a měl by převzít roli jedničky po Nguyenovi, jenž odešel do Vietnamu, přišel do útoku i další navrátilec Cicilia. Se Slavií se Hradišťští dohodli na ročním hostování záložníka Valenty, který byl členem českého týmu na nedávném mistrovství Evropy do 21 let.