Svědík zpochybňuje penaltu Sparty: Faul to nebyl. Škoda, že si to sudí nezkontroloval u videa

Juroška byl původně hlasatelem na stadionu označen za autora vedoucí branky. Mířil ovšem jen do břevna a až poté se míč odrazil od zad sparťanského brankáře Kováře do sítě. „Na hřišti mně sudí řekl, že mi trefu připíše. Nakonec z toho ale byl vlastní Kovářův gól. Kluci mě v kabině po utkání hecovali, že mi ho třeba ještě vrátí, abych platil do týmové kasy. Byl by můj první v lize," usmíval se Juroška.