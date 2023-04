Svědíka naštval výkon v Pardubicích: Hráči nejsou ochotní pracovat, nechovají se jako tým

Slovácko mělo přitom duel v Pardubicích výborně rozjetý. Vedlo, v první půli na hřišti vládlo. „První poločas jsme měli pod kontrolou. Přišel druhý poločas, další naše šance, kterou jsme neproměnili. A pak jsme poprvé inkasovali," rekapituloval Svědík.

V 55. minutě vyrovnal po Ichově centru Dominik Janošek. „Gól padl ze situace, na kterou se ještě o poločase upozorňujeme. Že nesmí nastat, aby krajní záložník zaspal s krajním obráncem. A on stejně zaspí a je tam pozdě. Další věc, volný Janošek. Jestliže máme dohrávat situace s ním, nemůže se stát, že je ve vápně sám. Za to je někdo zodpovědný. To je série chyb, netýmovost," hromoval osmačtyřicetiletý stratég.

Za dvě minuty si dal vlastní branku Petr Reinberk, který si srazil do sítě Janoškův centr, který před ním nezpracoval Pavel Černý. Hosté reklamovali, že hrál Černý rukou. Tříminutová kontrola u videa prohřešek proti pravidlům neodhalila. „Identický gól," glosoval to rozmrzele Svědík.

V prvním poločase šlo Slovácko do vedení, když skóroval Petr Reinberk. Ve druhé půli hráči v modrém úplně propadli, třikrát inkasovali a odjíždí z Pardubic s prázdnou.#zaslovacko #pceslo pic.twitter.com/YC5HPJ7GnR — 1.FC Sʟᴏᴠᴀ́ᴄᴋᴏ (@1_FCS) April 25, 2023

U svého týmu vidí dlouhodobější problém. „Provází nás to delší dobu. Máme ve své hře pasáže, kdy slevíme z některých věcí. Z důslednosti, agresivity, zodpovědnosti. To jsme dřív neměli. V minulé sezoně tohle neexistovalo. Nevím, jestli jsou hráči namlsaní z něčeho. V každém zápase něco najdeme. Ukazujeme si to. Pro mě je to nepochopitelné, že se taková situace stane, zvlášť když máme ve svém týmu tolik zkušených hráčů. Vidíte to na všem, v obranné i útočné činnosti. Začneme nakopávat balony dopředu, panikařit, jsme netrpěliví, začneme otevírat prostory. Někteří hráči pak nechtějí hrát," probral se Svědík věcmi, které ho trápí.