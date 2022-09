Svým způsobem vtipné, když se tě to netýká, vzpomíná Hašek na bizarní situaci z angažmá v Pardubicích

V klubu se tenkrát potkal například s Janem Jeřábkem, který sice patří k oporám Pardubic i nadále, do tohoto ročníku však nezasáhl vinou zranění kolene. Ve vzpomínaném období navíc v klubu plnil roli správce hřišť, což občas přinášelo bizarní situace... „Jdu do kabiny a hráč mi říká, že nepůjdeme na to hřiště, na které jsem chtěl jít... tak bych řekl, je to asi nevhodné, neprospěšné, ale zároveň je to svým způsobem vtipné, když se tě to netýká," vypráví Hašek.