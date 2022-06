Sympatický chlapík povede Spartu za úspěchy, věří pán deseti titulů. Co očekává od Sivoka?

Počítáte správně, jde o celou jedenáctku. „Ano. Chce se mi říct, že stavíme úplně nový tým. Řídíme se několika věcmi, jednou z nich je i věkový limit, který nechceme moc překračovat. Nechceme mít příliš straších hráčů, doplňujeme se o nejlepší z dorostu. To je základ práce u béčka. Chceme hrát kvalitní zápasy, abychom mohli připravit hráče pro kádr áčka," vysvětluje trenér Michal Horňák.

Majitel stříbrné medaile z EURO 1996 v Anglii nadále působí také jako asistent Jana Suchopárka u české reprezentace do 21 let. Horňák v závěru minulého ročníku již podruhé v kariéře dokončil sezonu jako zastupující kouč na lavičce áčka. Neláká ho samostatná kariéra někde v první lize, aby nebyl u béčka tak trochu schovaný?

„Neberu to tak, že jsem schovaný. Jsem spokojený, práce s mladými v béčku mě pořád naplňuje. Vidím, jak se kluci zlepšují, mají obrovskou chuť a motivaci. Však jsme jako nováček byli ve druhé lize hned pátí. Má to smysl! Kdyby ne, tak mé vnitřní já by mi řeklo, že je čas změnit působiště," ujišťuje Horňák.