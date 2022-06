Kritici se do něj pustili. Těžší chvíle, netají Hancko. Roli otce i galeje pod Dánem si pochvaluje

Hancko poslední květnový den společně se svou ženou tenistkou Kristýnou (dříve Plíškovou) oznámili, že přišel na svět jejich syn Adam. Proto se pak fotbalista omluvil z Ligy národů, na jejíž červnové zápasy byl nominován. „Je to pro mě komplikace a také trochu zklamání, ale je to jeho rozhodnutí," prohlásil kysele trenér Štefan Tarkovič.

Další kritici na Slovensku byli ještě razantnější. „Každý z nás má nějaké rodinné povinnosti, ale reprezentace je reprezentace. Vnímám to jako omluvu přes prsty. Já jsem hrál dva dny po narození dcery," ozval se bývalý reprezentant Marek Sapara. „I dalším se narodily děti a neodmítli kvůli tomu reprezentaci. To by si reprezentant neměl dovolit. Já bych takové věci nedokázal akceptovat," přidal se bývalý reprezentační trenér Ladislav Jurkemik.

Sparťanské povzbuzení do nové sezony? Klíč od PrahyVideo : Sport.cz

Hanckovi tak musela znít jako balzám obhajoba Pavla Hapala. „Hanciho se zastanu, protože je to životní událost. Narodilo se mu dítě a chtěl být s rodinou, což absolutně respektuju. Neměl by to nikdo brát na lehkou váhu. Jestli někdo řekne, že upřednostnil dítě před reprezentací, tak já mu to schvaluju, protože tohle je na prvním místě," řekl rezolutně český trenér, který slovenskou reprezentaci vedl ještě předloni a na obránce se zkušenostmi z Itálie se mohl vždy spolehnout.

„Trenér mě potěšil, byly to pro mě trochu těžší chvíle. Upřímně říkám, že jsem nečekal takovou odezvu, nicméně jsem rád, že většina lidí mě podpořila a postavila se za mě. Nebylo to jen moje osobní rozhodnutí, rozebíral jsem to i se svým okolím. Jsem rád, že spousta známých i spoluhráčů se mě zastala, že jsem udělal dobré rozhodnutí," kvituje Hancko.

Podstatné samozřejmě je, jak zvládá novou roli otce. „Snažíme se najít nějaký rytmus, mít režim, ale máme z toho velkou radost. Oba jsou v pořádku, užíváme si to. Navíc zatím se mi spí dobře, takže vše bez problému," líčí spokojeně.

Při prvním tréninku dostali fotbalisté Sparty od nových trenérů pořádně zabratVideo : Sport.cz

Náročnější jsou letní galeje pod novým koučem Priskem. „Pro styl, kterým se chce Sparta prezentovat, je důležité, abychom byli fyzicky nachystaní jako třeba Slavia s Plzní v minulých sezonách," uvědomuje si Hancko.

„No vidíte, vy tomu říkáte galeje, a pro mě jako hráče to byly normální tréninky i v přípravě. S troškou nadsázky jsem říkal, že jsme se vrátili do dob mého mládí. Podíl hřiště tehdy nebyl tak velký, jako je teď," usmívá se Michal Horňák. Jako zastupující trenér se Spartou derby v Edenu vyhrál, po Dánově nástupu se vrátil zpátky k béčku.

Před odjezdem na soustředění trochu zúžíme kádr, avizuje trenér Sparty Brian PriskeVideo : Sport.cz

„Dávky z úvodu přípravy jsou pro nás úplně něco jiného, než na co jsme byli dosud zvyklí. Ale to rozhodně není nic špatného, naopak si myslím, že nám to může hodně pomoct a bude to přínosem. Jde jen o zvyk. Troufám si tvrdit, že se to projeví už na začátku sezony. Je to náročné, ale vnímám to pozitivně, protože vím, že mě to může zlepšit," říká Hancko smířlivě.