Taťka i děda říkají, že umění brankáře je dobře se postavit. To mi proti Plzni pomohlo, culil se Letáček

Byl to nejlepší zápas v lize?

To bych si nedovolil říct, protože těch dobrých mám více, ale tenhle k nim určitě bude patřit. Po prvním ligovém zápase za Baník proti Liberci jsem říkal, že bych raději vyhrál 2:1, než remizoval 0:0. To se přesně dnes stalo a získali jsme hodně důležité tři body proti velmi silnému soupeři.

Jak se vám chytalo proti vysokým hráčům soupeře?

Připravovali jsme se na ně a věděli jsme do čeho jdeme. Karel Pojezný s Bitrim, co se týče vzdušných soubojů s Chorým, odehráli skvělý zápas. Museli jsme si dát pozor na jejich centrované balony, na standardní situace. K několika zakončením se dostali, ale to jsme zrovna dobře stál, tak mě to trefilo. (smích)

Od chvíle, kdy jste nastoupil za Baník v lize jste neprohráli. Co to vypovídá?

Dobře se to poslouchá, ale musíme to udržet. Doufám, že do konce základní části ještě nějaké body získáme.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Zleva David Buchta z Ostravy, Milan Havel z Plzně, Eneo Bitri z Ostravy, Jan Juroška z Ostravy.

Co se změnilo, že jste zabrali a máte nyní dvě výhry proti silným soupeřům?

Vůbec nic. Možná se k nám otočilo to opomíjené štěstí. My furt pracujeme stejně tvrdě.

Vnímali jste v kabině, že Baník v lize neporazil Plzeň od srpna 2009?

Vůbec nevím, že to bylo po takové době. Teď, když už to vím, tak vnímám jako úctyhodný výkon po tolika letech získat všechny body s Plzní.

Foto: Sznapka Petr, ČTK Zleva Libor Holík z Plzně a Srdjan Plavšič z Ostravy v souboji.

Celý tým po výhře naskákal na autora obou gólů Muhameda Tijaniho. Ulevilo se i týmu, že se po tolika zahozených šancích konečně rozstřílel?

Naprosto. Jsme za něj moc rádi. On tvrdě pracuje, ty zápasy, co odehrál hrál taky skvěle. Odjezdí spoustu balonů, oběhá toho strašně moc. Na to, jak je vysoký a jako postavu jakou má, vydrží makat dost minut. Jsme rádi, že mu to tam konečně spadlo.

Kluci říkají, že je na tréninku dost okopává. Je to pravda?

S tím se musí počítat. My větší jsme přece jen trochu neohrabanější než Srdjan Plavšić. (smích)

Na podzim jste byl v Baníku ve velmi složité pozici. Po nepříliš povedeném pohárovém utkání v Kroměříži jste nedostával šanci v áčku a chytal jste jen třetí ligu. Jak vnímáte tuhle změnu, kdy si říkáte o pozici jedničky před Janem Laštůvkou?

Podzim neřeším. Řekl jsme si, proč se zabývat minulostí, když ovlivnit můžu jen budoucnost. Minulost jsem hodil za hlavu a s čistou hlavou jsem šel do přípravy. Věřím tomu, že se to vyplácí.

V Baníku hostujete z Pardubic, je nyní vaše budoucnost v Ostravě růžovější?