Teplice se odvolají proti Vondráškovu třízápasovému trestu za červenou kartu

Vondrášek dostal červenou kartu v 46. minutě poté, co ve skluzu podrážkou trefil hostujícího Jana Kalabišku do holeně. Slovácko v přesilovce zvítězilo 3:1. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila pětatřicetiletému obránci trest na tři zápasy, tedy do konce základní části nejvyšší soutěže.