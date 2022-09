Jablonecký kouč Horejš se musel obejít bez distancovaného Kroba i dvojice středních záložníků Považance s Kratochvílem. Od začátku tak dostal šanci Souček, jenž v týdnu přišel na hostování z druholigové Dukly. Nový střed zálohy zvolil i domácí trenér Jarošík. Ten poprvé v sezoně nenasadil do základní sestavy Marečka s Juklem, místo kterých obsadilo střed pole duo Křišťan, Kučera. V útoku "Sklářů" nechyběl útočník Fila, jenž přišel teprve v pátek na hostování ze Slavie.

Teplice vstoupily do utkání velmi aktivně a už v osmé minutě šly do vedení po souhře obou křídelních hráčů. Hyčka nacentroval z pravé strany do pokutového území a Urbanec hlavou vstřelil čtvrtou branku v sezoně.