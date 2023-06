Tetour nad setrváním v Baníku váhal: Nebylo to snadné rozhodování

„Váhal jsem, nebudu zastírat. To rozhodování bylo pro mě složité i v tom, že jsem nehrál. Je těžké přemýšlet o tom, co bude, když jsem ani nevěděl, jestli budu zdravý," přiznával 28letý Tetour na startu letní přípravy.

Znovu jste na trávníku, můžete naplno trénovat. Jste spokojený?

Jsem šťastný, že nemám žádné problémy. Jestli nám ale dají kondičáci takovou zátěž, že ji nevydržím, tak se nálada možná změní. Ale jsme nějak domluveni a když by to ještě bolelo, tak budu mít úlevu.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Daniel Tetour z Baníku Ostrava oslavuje gól.

Co vás vlastně trápilo?

Přes rok a půl jsem měl problémy s kolenem a hrál jsem i přes nějaké lehké bolesti, nebo jsem se snažil koleno udržovat v provozu opichy. Ale co to bylo, tak to přesně nevědělo. Nakonec jsem šel na artroskopii, kde mi lékaři to koleno vyčistili a od té doby to vypadá dobře.

Pomohly i zázračné ruce fyzioterapeuta Pavla Koláře?

Určitě. Ale i pro něj to bylo těžké, protože to koleno bolelo na takovém neobvyklém místě. Chvíli také zkoušel injekce, ale pak jsme se rozhodli, že to budeme operovat a doufám, že to byla správná volba.

S Baníkem jste na jaře prodloužil smlouvu, věříte v návrat do základní sestavy?

Konkurence se zvyšuje, ale tak to má být. Obzvláště v týmu, jako je Baník. Kdyby tady nebyla konkurence, je to špatné. Jsem rád, že se to vyřešilo a že mohu být v přípravě hned od začátku. To další se uvidí.

O vaše služby měly zájem i jiné prvoligové kluby. Váhal jste, zda pokračovat?

Váhal jsem, nebudu zastírat. Ale po tom, co jsem si vyslechnul tu myšlenku, že se to tady zkusí dělat trochu jinak, že dáme prostor nějakému nastavenému procesu, řekl jsem si, že by to mohla být správná cesta. A i vzhledem k tomu, že jsem byl zraněný, to pro mě je lepší volba, protože jako zraněný se připojovat k novému týmu... V Baníku to znám, takže to pro mě bylo snadnější.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Baníku Ostrava Dyjan Carlos De Azevedo a Daniel Tetour oslavují gól.

O další smlouvu v Baníku jste nemohl zabojovat na hřišti. Co pro to znamená, že vám ji klub nabídl, přestože jste byl dlouho zraněný? Zanechal jste svými předchozími výkony dobrý dojem?

Doufám, že jo. Kdybych zanechal špatný, asi by to nepokračovalo. Vedení si ale asi vyhodnotilo, že bych ještě mohl být prospěšný. A tím, že jsem na konci sezony vypadal zdravotně slušně, tak se tak asi i rozhodli.

Jak vnímáte své tříleté působení v Baníku? Odevzdal jste to nejlepší, co ve vás je?

V první sezoně si troufnu říct, že ano. Cítil jsem se super. Ale pak začaly problémy s tím kolenem a k tomu se tu děly časté změny na trenérský i hráčských postech a z toho pohledu to bylo těžké, aby to úplně fungovalo. Teď si přeji, aby se to zlepšilo po všech směrech a abych toho ze sebe vymáčknul zase více.

Z pohledu klubu asi příští sezona už snad ani nemůže být horší, než byla ta minulá. Souhlasíte?

Nikdo si to nepřeje, ale těžko teď vyhlašovat nějaké cíle. Říct po sezoně, v níž se hrálo o záchranu, i když by to bylo hezké, že budeme hrát o poháry, je troufalé. Prioritou je dát tomu čas, nastartovat nějaký proces, který by do budoucna měl přinést úspěch.

Jaké bylo jaro pro vás, když jste z tribuny sledoval, jak Baník klesá v tabulce?

Bylo to nepříjemné. Už ta podzimní část byla divoká, byly tam trenérské změny, a dělo se vše možné v klubu i na hřišti. Když přišel trenér Hapal, tak to vypadalo, že by jaro mohlo být slušné, ale nějak jsme to nezvládli. Možná mohlo dojít k nějakému hráčskému doplnění, ale vedení se rozhodlo dát důvěru týmu, který tu byl. Kdybychom byli silnější v úvodních zápasech jara, mohlo to vypadat lépe.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Daniel Tetour z Dukly Praha během utkání s Bohemians hraném v rámci nadstavby ve skupině o záchranu.

Z týmu odešli Kuzmanovič, Plavšić, Cadu, s nimiž jste na podzim nastupoval. Bude složité dát se v záloze dohromady, abyste byli úspěšní?

Bude to zase o nějaké práci. Je potřeba tomu dát čas. Je to asi vždycky na vedení, jak si to vyhodnotí. I kdyby přivedli top hráče z jakýchkoliv klubů a začali budovat nový tým, tak to vždycky chvíli trvá.

Před časem jste vyslovil přání si jednou zahrát ligu v Polsku. Platí to stále?