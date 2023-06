Hapal přivítal v Baníku pět nováčků včetně Ewertona. Nevzdává se ani myšlenky na Plavšiče. Chtěl bych je oba, přiznal

Další posily jsou na cestě. V příštích dnech dotáhne klub příchody brankáře Jakuba Markoviče a slovenského středního záložníka Tomáše Riga. „S Markovičem, který je teď s jednadvacítkou na mistrovství Evropy jsme dohodnutí a řeší se jen formality. To samé platí i u Riga, který je se slovenskou reprezentací," uvedl trenér Baníku Pavel Hapal.

Už jste si zanalyzoval, proč hrál Baník v minulé sezoně o záchranu?

S celou sezonou panuje nespokojenost, od začátku do konce byly výkony hrozně rozmanité. Jednou jsme hráli dobrý zápas, zvítězili, pak jsme se zas nemohli v dalších utkáních bodově ani herně prosadit. Je to zklamání. Chceme na to zapomenout a asi vnímáte změny v kádru. Věřím, že kabina se trošku změní a že do nové sezony vstoupíme úplně jinak.

Jak moc se kabina změní?

Hodně se teď mluví o Tijanim, který nám odešel (do Slavie Praha). Bylo to hrozně rychlé, ale tak to ve fotbale je. Proto jsme chtěli dopředu dovést variabilitu, to znamená rychlé útočníky, jako je Kubala nebo Tanko. Mají trošku jiné parametry než Tijani s Almásim. Taky jsme chtěli zkvalitnit defenzivu, protože jsme se v minulé sezoně hodně prali se zraněními. Proto přichází Filip Blažek, díky tomu máme variantu do tříobráncového systému.

Noví hráči zatím nejsou formálně dotažení, jde už jen o formalitu?

Víceméně ano, i když nechci říct, že je to formalita, protože víte, jak to ve fotbale je... Pracuje se na tom i na dalších jménech.

A to budou?

Brankář Jakub Markovič a středový hráč Tomáš Rigo.

A kromě nich? Hledali jste alternativu na levou stranu obrany?

Máme nějaké myšlenky, ale uvidíme, není to jednoduché. Věřím, že se něco ještě do konce přestupového období nebo začátku sezony pohne.

Z Liberce se vrací Ndefe, budete mít na pravé straně tři beky?

Hostování v Liberci mu vyšlo, vypadal velice dobře. Je na reprezentačním srazu, stejně jako Sanneh. Jsme rádi, že máme z čeho vybírat, i kdy nelze ten kádr ani nafukovat. Nemluvím o těchto třech obráncích, ale určitě někdo půjde i směrem ven, třeba na hostování, aby měli větší minutáž.

Na zkoušce je Nigerijec Fadairo, jaké jsou jeho šance?

Je jediným hráčem, který je na zkoušce. Bude tu týden, uvidíme, jak se bude projevovat. Testy zvládl slušně, je to hráč do křídelního prostoru, umí jeden na jednoho. Zatím se jeví slušně.

Kádr opustili Jan Laštůvka a Nemanja Kuzmanovič. Řeknete, proč jste se tak rozhodli?

Abych pravdu řekl, ještě jsem ani s Laštym, ani s Kuzmou neměl možnost mluvit. Budu s nimi chtít navázat kontakt. Konec v Baníku pro ně asi není jednoduchý, ale ze sportovního hlediska jsme se rozhodli jít jiným směrem. Chtěl bych jim poděkovat za práci, kterou pro Baník odvedli a osobně bych s nimi chtěl ještě vše prodiskutovat a prodebatovat.

Naopak smlouvu prodloužil Jiří Fleišman. Má své místo v týmu?

Na levém beku máme problém, proto jsme s ním počítali. Jirka má svůj věk, ale až na výjimky podával dobré výkony.

Stále vyhlížíte návrat Cadua a Plavšiče?

Pořád doufám a věřím, že budou oba. Samozřejmě nejsou našimi hráči, ale uvidíme, co se za dva měsíce přestupového období stane.

Byla by souhra Ewertona s Plavšičem ideální variantou?

Byl bych hrozně rád, kdybych je měl v mužstvu oba. Jsou to nadstandardní hráči. Ewerton se v poslední době trápil se zraněními, začalo to nešťastným zákrokem se Zlínem. Pak se do toho prakticky nedostal, ale co mám informace od něj, od doktorů, tak by měl být už stoprocentně fit. Má pět týdnů na to, aby se do toho dostal.

Útočník Ladislav Almási trénoval na prvním tréninku individuálně. Proč?