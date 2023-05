To jste pos..., sdělil sudím manažer Zlína. Klub podává stížnost

Fotogalerie Foto: repro zápis o utkání Teplice - Zlín Zápis o utkání fotbalové Fortuna ligy mezi Teplicemi a Zlínem popisuje počínání zlínského manažera Zdeňka Grygery. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva Daniel Fila z Teplic, Abdallah Gning z Teplic a Alois Hyčka z Teplic se radují z gólu. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zleva brankář Stanislav Dostál ze Zlína, Dominik Simerský ze Zlína a Daniel Fila z Teplic, který střílí gól. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Záchranářský souboj mezi Teplicemi a Zlínem.

Zlínští nezískali ani bod, i když už to vypadalo že by zápas mohl skončit 2:2. VAR zasahoval. Kozákova trefa nakonec nebyla posvěcena a bylo zaděláno na další dalekosáhlou debatu o sudích a využití VAR.

Hořké chvíle pro hosty... Další významné scény příběhu zmíněného zápasu se odehrály už mimo hřiště. Dějištěm byla i šatna sudích.

„Po potvrzení zápisu o utkání vedoucími obou týmů otevřel dveře do kabiny rozhodčích pan Grygera Zdeněk, generalní manažer FC TRINITY Zlín, a.s. Následně směrem k rozhodčím pronesl: ´To jste posrali, před tou brankou to žádná ruka nebyla, jdu na VAR. Dveře kabiny následně zavřel a odešel," uvedl do zápisu sudí Lukáš Nehasil.

Připojil, že kolegové VAR informovali o incidentu u jejich vozu. Odkázal na zprávu technického delegáta Ligové fotbalové asociace, která je přístupná jen řídícím orgánům. Nicméně i on sám uvedl, co se přihodilo: „Bouchání do vozu VAR neznámou osobou se slovy: Nebuďte posraný a vylezte ven."

Zlín podává oficiální stížnost komisi rozhodčích FAČR

V průběhu pondělního odpoledne zlínský klub vydal prohlášení, v němž Grygera uvedl: "Zápas v Teplicích, který byl pro nás jedním z klíčových ve skupině o záchranu v lize, byl podle našeho názoru bezprecedentním způsobem ovlivněn ze strany hlavního sudího i rozhodčího u videa." Vedení moravského klubu si prostudovalo konkrétní sporné situace. „Jsme přesvědčeni, že náš klub byl rozhodčími poškozen. Proto podáváme oficiální stížnost komisi rozhodčích FAČR," oznámil.

Grygera ovšem tvrdí, že do kabiny určené arbitrům utkání vstoupil až půl hodiny po skončení zápasu, kdy už byl uzavřen zápis o utkání. „Z tohoto důvodu jsem nemohl duel nijak ovlivnit. Srovnání s funkcionáři, kteří přišli do kontaktu se sudími v průběhu střetnutí, je proto bezpředmětné. Vstup do technického prostoru je zakázán pět minut před zápasem a pět minut po něm," připomněl.

🎥 LIBOR KOZÁK vstřelil v dnešním utkání hned 2 branky, obě ale odvolal VAR. „Ofsajd byl, ruku jsem žádnou necítil. Ale VAR si to vždycky nějak obhájí a jede se dál. Nechci znít ubrečeně, naše hra nebyla dobrá, ale tohle je prostě fakt.” 📲 Rozhovor ▶️ https://t.co/3hqVvzI7eX pic.twitter.com/8bFUf7Ozny — FC TRINITY Zlín (@footballzlin) May 14, 2023

Přesto by prý už podobné chování nezopakoval. „Bylo to v emocích. Akcionáři přece do klubu neinvestují desítky milionů korun proto, aby jejich investice byla v klíčovém utkání znehodnocena. Proto jsme přesvědčeni, že způsob řízení střetnutí by měl být přezkoumán nejen komisí rozhodčích, ale i dalšími orgány FAČR," dodal Grygera.

Kouč Zlína Vrba na tiskovce pozměnil role. Ve stoje sám demonstrativně kladl novinářům otázky a vracel se k jedné z klíčových situací. „Je to ruka u těla? ptám se."

Otázku nastoloval v souvislosti s momentem ze 75. minuty. To se ještě za nerozhodného stavu ve vápně Teplic míč dotkl ruky bránícího Štěpána Chaloupka, pokutový kop ale nařízen nebyl. „V Champions League to ruka je, v Česku nevím," srovnával Vrba už v poklidu.

Jeho útočník Libor Kozák vstřelil ve zbytku utkání hned dvě branky, obě ale nakonec odvolal VAR. První ihned kvůli ofsajdu, druhou se značnou prodlevou kvůli tomu, že Kozák podle rozhodčích dopravil míč do sítě rukou, k čemuž měl nejen Vrba výhrady.

Je se jenom ptám, je toto ruka u těla? 😄 pic.twitter.com/iZOblRXVw8 — Sporťák (@SportakCZ) May 14, 2023

Na hřišti bylo plno emocí, výměn názorů. I s teplickým osazenstvem lavičky. „To už jsem byl v pohodě," tvrdil kouč Zlína.

Co se mu ale honilo hlavou když to chvíli vypadalo na stav 2:2, ale gól najedou neplatil? „Mám říct pravdu? Uvědomte si, že trenér v Česku moc pravdu říkat nemůže, protože když ji řekne, tak se to řeší někde jinde," pustil se do odpovědi s obezřetností.

„To není opravdu o tom, abych si řekl svůj názor nebo to, co jsem doopravdy viděl, tak to nefunguje. Až to bude tak, že budu moct říct to, co si myslím, tak potom vám to bubu moct říct."