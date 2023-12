Tragická první půle Hradce. My jsme hráli, Zlín dával góly, štve Kotala čtyřbrankový debakl

„Po cenném tříbodovém zisku v Budějovicích jsme měli o zápase ve Zlíně úplně jiné představy. Bohužel jsme odehráli tragickou první půli. To, co se dělo na hřišti, bylo z našeho pohledu zoufalství. My jsme hráli, ale domácí dávali góly. Postupně jsme se úplně rozsypali,“ těžce skousával hradecký kouč Václav Kotal, že prakticky každá střela Ševců skončila do pauzy pro jeho tým brankovou pohromou.

Připustil, že o přestávce byla v kabině pořádná bouřka. „Hlas zvýšil zejména asistent Standa Hejkal. Nebylo potřeba, abych se přidával i já. Udělali jsme nějaké změny v sestavě a hráči se vrátili na hřiště s tím, že už nesmíme inkasovat další góly. To se povedlo i proto, že se Zlíňané už trochu zatáhli. Byli jsme ve druhém poločase aktivnější. Škoda jen, že se nám nepovedlo z několika šancí aspoň zmírnit porážku,“ litoval.

Debakl v Baťově městě pořádně naštval i kapitána Východočechů Petra Kodeše. „Mrzí nás to zejména kvůli našim fanouškům, kteří dorazili do Zlína v hojném počtu. Moc jim děkujeme za to, jak nás podporují,“ vzkázal na dálku zkušený záložník.

Podle něj žádný z hradeckých fotbalistů ve Zlíně nic nevypustil. „Nikdo se na nic rozhodně nevyflákl. Pro nás to byl smolný a mimořádně specifický duel. Do čeho soupeř v prvním poločase kopl, to skončilo v naší síti,“ kroutil Kodeš nechápavě hlavou.

Kotal se nevymlouval na nabitý program v posledních týdnech. Jeho mužstvo mělo v nohách náročné osmifinálové střetnutí MOL Cupu se Slavií i ligovou dohrávku s Dynamem na jihu Čech. „Kondičně jsme ale ve Zlíně za domácími určitě nezaostávali,“ tvrdil. „Kdyby Krejčí proměnil tutovku a vyrovnal na 1:1, možná by se utkání vyvíjelo jinak. Každopádně se musíme z nepovedeného zápasu poučit a dobře se připravit na jaro,“ plánoval okamžitě trenér Hradce.