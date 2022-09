Trápení Bohemians v Ďolíčku nebere konce. Doj*bali jsme další domácí zápas, zlobil se trenér Veselý

Toho hlavně rozčílil fakt, že jeho svěřenci při čtvrtém domácím vystoupení v letošní sezoně počtvrté inkasovali jako první. „Děje se nám to pořád a pokaždé to změní ráz utkání. Do zápasu jdete s určitým plánem, pak ale inkasujete a musíte všechno změnit. Neumím to říci slušně, prostě jsme si sami doj*bali další zápas před vlastními fanoušky," pravil ostře 45letý kouč.

Se slovy svého nadřízeného souhlasil i Martin Dostál, který po poločasovém vystřídání veterána Josefa Jindřiška dohrával duel s kapitánskou páskou. „Celá naše strategie spočívala v tom, že nesmíme Liberec pouštět do brejků. Poté, co jsme ale dostali tak rychlou branku, přišel náš plán vniveč," pravil zklamaně zkušený halvbek.

23letý útočník odehrál celý druhý poločas, k vážnějším ohrožení branky Liberce se ale neprobojoval. „Dělal, co mohl, měl tam i dobré věci. Trošku jsme ho hodili do vody, propadák to ale rozhodně nebyl, spíše do zapadlo do koloritu celé druhé půle, kdy nikdo výrazněji nevynikal," hodnotil závěrem výkon jedné z nejnovějších akvizic Bohemians Veselý.