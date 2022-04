Trenér Smetana skončil. Do konce sezony Baník povede Galásek

Baník v posledních pěti ligových kolech nezvítězil a na svůj jarní cíl, kterým bylo obsadit čtvrté místo, aktuálně ztrácí osm bodů. „Jedna věc jsou neuspokojivé výsledky, více jsme ale řešili to, že snad jen s několika výjimkami jsme ve všech dalších utkáních na jaře byli po herní stránce horší. A to v době, kdy jsme naopak čekali, že naše výkonnost poroste a bude mít gradující trend," vysvětlil sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

Smetana loni v únoru v Baníku nahradil odvolaného Luboše Kozla, jemuž se také nepovedlo tým dlouhodobě pozvednout. Hra Baníku se pod Smetanou krátkodobě zlepšila a po osmé příčce v minulém ročníku Fortuna ligy majitel klubu Václav Brabec vyhlásil jasný cíl bojovat o příčky, které by ostravskému klubu po letech znovu zajistily vstup do některého z evropských pohárů.

„Před začátkem této sezony jsme avizovali, že chceme hrát ve vrchních patrech tabulky. Mám Baník pro to, abych ho posunul. A minimálním cílem by měly být evropské poháry. Sníme o nich, chceme je, bylo by to krásné vyvrcholení oslav sta let klubu, které nás v roce 2022 čekají," řekl Brabec.