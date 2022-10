Trenér v ohrožení? Na vyhazov musíte být připravený, nejhorší jsou Vánoce a repre pauzy

První zápas sezony vyšel nad očekávání, Hanáci vyhráli na půdě Baníku Ostrava. Jenže následné čtyři porážky udělaly na Hané pořádné dusno. „Nebylo to veselé, dostali jsme se pod tlak. Teď se ale výkony zvedly, a potvrdila to i remíza, byť byla šťastná, v Boleslavi," ohlíží se za posledními týdny v podání olomoucké Sigmy její kouč. V době natáčení Přímáku ještě ani netušil, že si o pár dní později vyšlápne tým na silnou Slavii.

Připouští, že myšlenky na to, že by jeho angažmá na lavičce Hanáků mohlo předčasně skončit, se mu hlavou honily. „Určitě to nebylo ideální, věděli jsme o porážkách, tlaku. Kdyby vedení sáhlo k výměně, musel by člověk říct, jo, je to vaše rozhodnutí a výsledky nebyly. I na tohle jsme byli připravení. Soustředíme se ale na vlastní práci. Nic jiného dělat nemůžete a věřím, že se nám povedlo se zvednout," dodává ve fotbalovém pořadu na Sport.cz.