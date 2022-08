Trenéři si nás vychutnají, má jasno další z kapitánů Sparty

Fotogalerie +10

Letní přípravu promarodil, pořád se teprve vrací k normálu po delším zranění. V Mladé Boleslavi už ale zvládl celých devadesát minut, navíc s kapitánskou páskou na rukávu.

Cítíte, že vaše role lídra v týmu v souvislosti s odchody stoupla?

Pro mě se nic nezměnilo. I když jsem vynechal přípravu, tak jsem cítil, že nějaký prostor dostanu. Trenér se mnou mluvil tak, že se mnou počítá, že jsem jeden ze zkušenějších hráčů. Nejde o pásku, to pro mě není důležité. Samozřejmě, není příjemné, jestli Dávid Hancko odejde. Přestup bychom mu všichni hrozně přáli. Je to posun v kariéře, ale šlo by o odchod jednoho z lídrů, který nám ve spoustě zápasů pomohl i gólově. Zodpovědnost je teď větší. Není to ale jenom o mně. Z řady mohou vystoupit i jiní hráči, kteří jsou na hřišti a mohou si říct o prostor i v kabině. Je potřeba, aby nás takových bylo víc. Teď je na to ideální doba.

I bez Hancka jste v Mladé Boleslavi otočili výsledek dominantním výkonem v druhé půli. Bylo to dosavadní vyvrcholení spolupráce s novým trenérem?

Doufejme, že to není vyvrcholení cesty, které bychom chtěli s trenérem dosáhnout. Již minulý víkend byly v naší hře prvky, které bychom tam chtěli dostat. V Boleslavi to bylo ještě lepší. Pořád nás ale trápí hra na posledních 30 až 40 metrech, kde se zápasy rozhodují. Tam bychom měli být ještě dominantnější a kreativnější. Na tom musíme ještě hodně zapracovat.

Jak frustrující bylo inkasovat poté, co jste měli v prvním poločase územní tlak?

Nemůžu mluvit za kluky, ale já cítil, že tady neprohrajeme, že Boleslav nemůže vydržet tempo. Běhali hodně bez míče. I když se zdálo, že hra nikam nevede, góly padly většinou po delší pasáži, když jsme drželi balon. Samozřejmě je špatně, že jsme nezvládli ubránit standardku. Myslím, že si nás trenéři v týdnu vychutnají. Gól nás nezlomil a věřili jsme, že to zvládneme.

Když jste prohrávali, zatrnulo vám, že by se vám mohla vymstít vaše neproměněná šance hned z úvodu zápasu?

Moje šance byla samozřejmě stoprocentní. Pokud bychom na začátku vedli 1:0, nevím, jak by zápas probíhal. Třeba bychom naopak polevili, nechci predikovat. Ale samozřejmě, pokud bychom od začátku vedli, hrálo by se nám lépe. Co nás těší a v čem bychom chtěli pokračovat, jsou začátky zápasů. Vždycky v nich dominujeme. Pokud budeme ještě efektivnější a budeme střílet góly, tak se nám bude hrát o hodně jednodušeji.

Přišel jste o letní přípravu, jak se teď fyzicky cítíte?