Trenérský vyhazov Karviné zatím nepomohl. Luhový vyčetl hráčům nedostatek bojovnosti

„Poprvé jsme bohužel inkasovali hned ve druhé minutě. To poznamená každé mužstvo,“ posteskl si Luhový. Do pauzy nebyl s výkonem svého mužstva vůbec spokojený. „V prvním poločase jsme zaostávali v důrazu i bojovnosti. V tabulce jsme předposlední, a tak bych čekal mnohem vyšší nasazení. Klukům jsem to vytkl,“ prozradil.

Luhovému usnadnilo posun na pozici hlavního kouče to, že i za bývalého trenéra Hejduška dostával při vedení týmu dost prostoru. „Fungovalo nám to společně dobře. Když jsem byl požádán, abych celek převzal, neváhal jsem. V karvinském klubu už působím delší dobu, hodně mi dal,“ tvrdí.

Původně se chystal udělat v základní sestavě oproti minulému ligovému střetnutí s Teplicemi tři změny. „Nakonec jsem zůstal u dvou. K malým změnám došlo i v tréninkovém procesu. A apeloval jsem na hráče, aby si počínali na hřišti odvážněji. Nechtěli jsme jen zaparkovat autobus. Na Slovácku to naplnili až ve druhé půli. Na body to nestačilo,“ mrzí Luhového.

Netuší, zda a kdy budou mít karvinští fotbalisté nového trenéra. „Nevím, co bude dál. To záleží na klubovém vedení. Jsem profesionál, a tak jsem připravený pracovat s mužstvem co nejlíp tak dlouho, dokud to bude považovat za vhodné,“ prozradil Luhový.