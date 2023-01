Trenérům Dynama premiéra na Slovácku nevyšla. Při Horově střele marně tlačili očima míč do sítě

Utkání se mohlo ovšem vyvíjet výrazně jinak, kdyby ve třinácté minutě skóroval z velké dálky záložník Dynama Hora. Pohotově tak zareagoval na nepřesnou rozehrávku brankáře Slovácka Nguyena. Míč do odkryté branky však nakonec nedoputoval, na poslední chvíli ho uklidil do zámezí hradišťský kapitán Kadlec. „Naše lavička už křičela, že je to gól. Tlačili jsme balon do sítě očima, ale nedotlačili," usmál se Nikl nevesele.