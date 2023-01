Slovácko spasil mrznoucí Holzer. Liga v lednu? Musíme se s tím poprat, říká šťastný střelec

„Viděl jsem, že si Marek Havlík zasekl míč a chystal se centrovat. Naslepo jsem proto běžel do soupeřovy šestnáctky. Našel mě perfektně. Byl jsem za zády budějovického obránce, takže mě neviděl. Dostal jsem se před něj. Brankář proti mně nevyběhl, a tak jsem si zpracoval balon a poslal ho do sítě," popsal šťastný Holzer klíčový okamžik.

Pro fotbalisty Slovácka mohlo být v zápase podstatně hůř, kdyby ve 13. minutě potrestal českobudějovický Hora gólem chybnou rozehrávku hradišťského gólmana Nguyena. Míč, který napálil z velké dálky, už už směřoval do sítě, avšak kapitán moravského mužstva Kadlec zachránil na poslední chvíli svůj tým od pohromy. „Nebyl to pro mě vůbec příjemný moment. Káca byl naštěstí dostatečně rychlý a balon uklidil do zámezí. Nevím, jestli bych to stihl já. Spíš jsem se trochu obával, abychom si nepřekáželi. Naštěstí to dopadlo dobře," oddechl si Filip Nguyen. „Vstoupili jsme do jarní části ligy tříbodovým ziskem, což je mimořádně důležité," radoval se.