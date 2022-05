Trénoval s Ronaldem, teď se chce prosadit v dresu Dynama. Skvělý pohybově i s balonem, hodnotí kouč

Hvězdička se zkušenostmi ze slavného Juventusu se snaží prosadit v Česku. V kádru českobudějovického Dynama válela v této sezoně řada zajímavých hráčů. Zařadit mezi ně lze určitě záložníka Nicolase Pennera, který se vrátil do Čech poté, co strávil část dorosteneckých let v akademii Staré dámy z Turína. Trenér David Horejš v pořadu Přímák na Sport.cz prozradil, že se z talentovaného mladíka může stát velký hráč. „Věřím, že to může dokázat,“ vidí Horejš optimisticky Pennerovu fotbalovou budoucnost.

Z Juventusu do Českých Budějovic. Dobude ligu talent, který trénoval s Ronaldem?Video : Sport.cz

Článek „Je třeba říct, že jako mládežnický reprezentant hráče převyšoval, byl jeden z největších talentů u nás," připomíná 44letý kouč, že se s Pennerem počítalo jako s velkou nadějí českého fotbalu. 20letý hráč je synem někdejšího ligového obránce Miloslava Pennera, který náhle zemřel před dvěma roky. Nicolas vyrůstal v mládeži Dynama, než se v dorosteneckém věku přesunul do Sparty, kde se následně dostal do hledáčku zahraničních zájemců. Nechyběl mezi nimi ani Juventus, kam také mladý Penner zamířil. O Matěje Valentu by měl být zájem v předních českých klubech. Kam má momentálně nejblíž?Video : Sport.cz „Myslím, že to byla správná volba, prošel tam nějakým vývojem, dařilo se mu," překvapuje Horejš, který tak popírá často omílanou kritiku brzkých odchodů mladých hráčů do ciziny. Fotbalový pořad Sport.cz PŘÍMÁK, jehož hostem byl kouč David HorejšVideo : Sport.cz V italském velkoklubu si Penner dokonce zatrénoval s hráči A-mužstva v čele s Cristianem Ronaldem, jenže pak jeho kariéru začala limitovat zranění. „Měl zdravotní trable, dostával se z nich dva a půl roku, nemohl dělat to, co měl nejradši. Znám ho od malička, nesl to hodně těžce," vypráví Horejš. Pod jeho vedením také blonďatý záložník debutoval v lize. Zasáhl celkem do pěti utkání, v nichž nasbíral 122 minut. „I těmi minutami prokazoval, že to určitě může být zajímavé. Ve všech zápasech dokázal hru oživit," chválí kouč. „Je na tom skvěle pohybově, umí s balonem. Myslím si, že do moderního fotbalu se hodí. Je důležité, aby na téhle cestě vydržel," pokračuje Horejš v pořadu Přímák na Sport.cz. Více se o jeho spolupráci s Nicolasem Pennerem dozvíte ve videu. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Jak bude vypadat Sparta po Vrbovi? A jaké přestupy můžeme očekávat v lize?

