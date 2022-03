Třetí remízu Liberce v řadě trefil sváteční střelec. Opít se nemůžu, nechám to až po sezoně, smál se Mikula

„V minulých dvou zápasech jsme vedení ztratili, to bylo špatné. V Ostravě, která je v tabulce nahoře, hraje v laufu, jsme to naopak k bodu dotáhli. Z Baníku se lehce body nevozí, pojede se nám domů s lepší náladou," vykládal Mikula.

Obránce Slovanu, který v Ostravě odehrál 199 prvoligový duel, se gólově prosadil poprvé od derby s Jabloncem v říjnu 2019. „Pamatuju se na to. Roman Potočný mi tehdy říkal, že se musím opít. Říkal jsem mu, že nepiju, že až po dalším. No, ani teď nemůžu, protože ve středu hrajeme znovu. Tak to nechám asi po sezoně," usmíval se sváteční střelec po páté ligové trefě kariéry.

Té předcházela skvělá akce i centr Christiana Frýdka od pravé postranní čáry. „Fryďas to dobře zasekl, to mi dalo šanci doběhnout k brance. Pak poslal krásný balón na malé vápno. Bylo nás tam více, přišlo to až ke mně. Měl jsem to na dlouhou nohu, ale proklouzlo to," popisoval 30letý krajní obránce.