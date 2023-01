Trpišovský exkluzivně: Lingr může počkat na lepší nabídku, na Chytila počkáme

Lagos (od našeho zpravodaje) - Jindřich Trpišovský hovoří především o konkrétních hráčích. Mluví mimo jiné o odchodu Petera Olayinky, důležitosti Ondřeje Lingra či zájmu o Mojmíra Chytila.

Mrzí vás, že tu s vámi není olomoucký útočník Mojmír Chytil?

Ano. Lituji toho hlavně kvůli němu a jeho aklimatizaci, protože čím dřív by tu byl, tím líp hlavně pro něj. Předpokládám a věřím, že jeho příchod dopadne a je jen otázkou, kdy to bude. S Mojmírem máme dohodu, teď jde o to, abychom se dohodli se Sigmou.

Je ve hře, že by se k vám připojil ještě v zimě, nebo jste smířený s tím, že dorazí až v létě?

Kdybych to měl odhadnout, řekl bych, že je dvacetiprocentní šance, že dorazí ještě teď v zimě. Celé je o tom, že Sigma za něj nemá náhradu. Nemůže ji sehnat a my jsme jí nedokázali nabídnout někoho z vlastních zdrojů. Myslím, že kdyby se Sigmě podařilo dotáhnout nějakého útočníka, mohl by přijít ještě teď.

Hledáte i jiného útočníka, nebo čekáte na Chytila?

Čekáme na něj. Mně se líbí dlouhodobě. Pamatuji si jeho první ligový start od začátku proti Spartě, průběžně ho sledujeme. Že ho chceme, nemá nic společného se stavem útočníků, ale zkrátka splňuje předpoklady, které od hráčů chceme. Bojovnost, charakter, nasazení. Teď se dostal do nejlepšího věku a udělal progres. Věděli jsme, že ho budeme chtít, byla jen otázka, kdy si pro něj půjdeme, aby byl na tenhle přesun připraven. Teď máme Standu Tecla, Micka van Burena a Vencu Jurečku, tedy tři klasické útočníky, plus máme spoustu hráčů, kteří tam mohou alternovat jako Ondra Lingr, Peter Olayinka nebo mladý Šmiga. Takže neplánujeme příchod jiného útočníka, kdyby Mojmír teď nepřišel. Pak máme ještě jednoho ofenzivního hráče, se kterým jsme v kontaktu a kterého bychom chtěli třeba časem získat.

🟦 Modří 🆚 Žlutí 🟨 V tradičně vypjatém souboji měl i zkušený rozhodčí Houšťa 👨‍🦲 problémy udržet hráče na uzdě. Jak to celé nakonec dopadlo? ⚔️ Sledujte na #slaviatv! 👀⤵️ — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) January 16, 2023

Ladislava Almásiho z Baníku, nebo někoho jiného?

Někoho podobného, ale zatím je to tajné (úsměv). Almásiho jsme chtěli už před rokem, nedopadlo to stejně jako nyní. Teď se navíc zranil. Jak tu situaci vnímám, nedopadne to asi nikdy. Baník si ho cení tak, že ho bude chtít prodat asi rovnou do zahraničí. Mají představu, kterou český klub nemůže naplnit.

Na konci listopadu jste mluvil o zájmu o Nicolae Stanciua, ale myslel jste si, že je jeho návrat nereálný. Řešili jste pak ještě jeho příchod z čínského klubu Wu-chan Three Towns?

Nico pro mě byl na prvním místě, klub o něj hodně usiloval. Hráč i agent byli rozhovoru o návratu otevřeni, ale problém je, že čínský klub měl nadsazené požadavky. Postoupili ze druhé ligy a udělali titul. Co mám informace, vedení udělalo maximum, ale z ekonomického hlediska je to zkrátka pořád nereálné.

Přišli Petr Hronek, David Pech a Igoh Ogbu. Jste spokojen s doplněním kádru?

Tím, že je zájem o naše hráče, sledujeme i my průběžně a neustále okruh hráčů. Diskutujeme o nich, kluci za nimi jezdí, my sledujeme zápasy na videu. Je to pak vždy o tom, abychom pro ně měli místo v kádru nebo aby byli lepší než hráči, kteří tu jsou. Abych odpověděl: s tímto přestupním oknem jsme spokojení. Jako trenéři jsme společně s (sportovním ředitelem) Jirkou Bílkem měli velké slovo, jsme rádi, jací hráči přišli. Vytyčili jsme si sedm hráčů, po kterých jsme chtěli jít. Ale je jasné, že všichni nedopadnou. Ogbu byl pro nás stoper číslo jedna, ale taky to vypadalo, že přestup nedopadne. Jsem rád i za Hroňase. Je mu sice devětadvacet let, ale má takovou typologii, která nám může pomoct. Ekonomicky byl jeho příchod výhodný a jsem také rád, že jsme po dlouhé době nekoukali na věk, ale na momentální přínos pro tým.

Foto: SK Slavia Praha/Petr Končal Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během přípravného zápasu proti Servette Ženeva na soustředění v Portugalsku.Foto : SK Slavia Praha/Petr Končal

Po přípravě se Servette Ženeva jste řekl, že je v zahraničí zájem o vaše čtyři hráče. Bojíte se, že někdo odejde?

Už jich je šest (úsměv). Myslím, že jeden hráč odejde, ale klub musí akceptovat nabídku. Jsem překvapený, o kolik našich hráčů je zájem, když jsme nepostoupili v Konferenční lize do jarní fáze. Ale není to tak, že by měl Jirka Bílek na stole nabídky. Kluby se ptají, říkají, že se jim někdo líbí, sondují situaci. Ale zase vím, že některé evropské kluby to dělají tak, že například shánějí středního záložníka, osloví třeba sedm hráčů s nízkou nabídkou a čekají, kdo se chytne za nejmíň peněz. I tohle můžou být ty případy. Prodali jsme Sora, takže nejsem nucení koukat na ekonomiku. Musela by přijít lukrativní nabídka, která by pro daného hráče dávala smysl.

Zájem Panathinaikosu o Ondřeje Lingra vám smysl nedává?

Já hodně koukám na to, jak je ten hráč pro tým důležitý a jak je nahraditelný. Ondra je momentálně páteřní hráč mužstva po všech stránkách. Výkonností, body, mentalitou. Je to jeden z lídrů. Jeho odchod by tým hodně bolel, troufnu si říct, že je momentálně nenahraditelný stylem hry a emocemi. Druhou věcí je, že takový hráč musí odejít za peníze, které případně tu ztrátu vykompenzují a třeba vám umožní koupit si náhradu. Doufám, že Ondra neodejde. Neumím si to představit. Myslím, že je pro něj lepší být lídr Slavie a počkat si na lepší nabídku, než aby měnil Slavii za Panathinaikos.

Dovedu si představit, že zájem je třeba o Davida Juráska. Co říkáte jeho progresu?

Proto jsme ho dělali, potenciál jsme v něm viděli. Pro mě je překvapení, jak rychle se dokáže novým věcem přizpůsobit a kde je jeho výkonnostní strop. Už si říkám, že nemůže hrát líp a on pak přidá nové dovednosti. Dokáže se vyrovnat s tím, že je tahounem a že je na něj upřená pozornost. Někteří hráči vyletí, pak se na ně soupeři víc zaměří a už se tolik neprosazují. Tohle není vůbec jeho případ. Má fantastickou povahu na fotbal, je zdravě sebevědomý i zdravě drzý, ale extrémně pracovitý, který má vše srovnané v hlavě. Podle mě je to hráč, který může udělat v zahraničí obrovskou kariéru. Navíc má bonus v levačce, tolik levých obránců není. Bude extrémně zajímavým zbožím. Myslím, že je otázkou času, kdy začne nastupovat za reprezentaci, což zájem o něj ještě zvýší.

Peter Olayinka podepsal od července smlouvu v Crvene zvezdě Bělehrad. Mrzí vás, že jde do Srbska, a ne do klubu ze západní Evropy?

Tohle mě na tom mrzí nejvíc. Je to hráč, který tu odvedl maximum, strašně nám pomohl a troufnu si říct, že je jednou z legend novodobé historie Slavie. Vím, že pro něj není odchod jednoduchý, probírali jsme to delší dobu, nabídku od nás měl. Není to tak, že by se těšil, až u nás skončí a odejde. Je nastavený tak, že to tady chce dohrát a rozloučit se úspěchem.

Ale?