Trpišovský: Lámeme zápasy trvalým tlakem. Rekord ve Zlíně jako inspirace

Slavia se prosadila až v závěru, berete tři body jako nejcennější v sezoně?

Dá se to tak říct, fakt si jich cením. Urazil bych třeba zápas v Liberci, ale po reprezentační pauze dorazil vždy nechutný soupeř, pod Martinem Svědíkem jsou už dlouho a těžko se do jejich obrany dostává. Moc si toho vážíme, Slovácko patří do špičky ligy a bude v ní i letos. Loni bychom takový zápas nevyhráli, v tomhle jsme dál, že se nám daří lámat duely trvalým tlakem, lépe dokážeme reagovat na určité situace.

K tomu ve značně kombinované sestavě.

Nastoupili jsme ve složení, ve němž jsme ještě nehráli. Někdo vůbec nebyl na svém obvyklém postu. Jsme rádi za skvělou kulisu a že se nám tam na konci silou vůle podařilo utkání rozhodnout.

Pro čtvrteční duel Evropské ligy na půdě AS Řím už bude výběr pestřejší?

Vrátí se Christos Zafeiris s Janem Bořilem, kteří stáli kvůli kartám. Igoh Ogbu a Oscar snad také, příslib je u Conrada Wallema. Pěvně věřím, že tito všichni budou k dispozici, stejně tak Ivan Schranz. Do Říma se těšíme, snad paleta bude pestřejší. Nezapomínejme, že hned o víkendu máme další těžké utkání na Bohemians.

Mojmír Chytil a Matěj Jurásek dostali během reprezentačního srazu takové spíše červené karty, jak jste s hráči ohledně toho komunikoval?

Probírali jsme to, pro něj obrovské neštěstí. U Mojmy proti Albánii šlo o regulérní gól. Jemu se sešly ještě neuznané góly v derby a Teplicích, pro něj určitě složité období. Kluky jsme chtěli podržet a vrátit je do hry. Matěj prožil skvělý první zápas za jednadvacítku, pak bohužel dostal červenou s Dánskem. Je potřeba se poučit, ale už je to pryč, hráči musí pracovat. Jediný lék je dostat se na hřiště a něco předvést. To proti Slovácku povedlo, Matěj dal gól, situaci vyřešil opravdu dobře.

Překvapilo vás něčím Slovácko?

Viděli jsem klasické utkání. Jde o tým se skvělou defenzivou a hrou bez míče, jsou kompaktní. Nedařilo se nám pomoci si standardkami ani kombinační hrou. Pak je varianta dvě, což je nepouštět soupeře do šancí a pořád do něj bušit. V poslední části zápasu pak má soupeř už něco v nohách a přijde šance, kterou musíte využít. To byl případ dneška.

Odpoledne vyhrála Mladá Boleslav ve Zlíně 9:5, jde o ligový rekord v počtu branek. Co na to říkáte?