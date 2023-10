Zdrcený Vrba po historické porážce: Naprosto děsivé, to jsem nikdy nezažil

Na lavičce přitom už seděl Stanislav Dostál, který byl před svým zraněním na začátku září v derby na Slovácku zlínským brankářem číslo jedna. „Dohání tréninkové manko. Nechtěli jsme jít do rizika, že by se mu něco stalo,“ vysvětlil bývalý reprezentační trenér.

Vrba se netajil, že za stavu 3:1 pro jeho tým na začátku druhé půle věřil, že Zlíňané dovedou střetnutí do úspěšného konce. „Jenže za dalších sedm minut jsme prohrávali 3:5. To je naprosto děsivé. To by se nepřihodilo ani dorostencům. Já ani hráči jsme zcela jistě ještě nikdy nic takového nezažili. V závěru jsme neplnili vzadu vůbec nic,“ ulevoval si.