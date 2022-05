Trpišovský tepe sešívané: Nikdy by mě nenapadlo, že nám v derby bude chybět bojovnost!

Fotogalerie +2

Porážka v 303. derby jen podtrhla nepovedený závěr sezony.

„Od prvního momentu jsme tahali za kratší konec. Celkově výkon od nás byl mdlý, nedostatečný jak individuálně, tak týmově, vzhledem k významu zápasu. Završili jsme ho červenou kartou (Plavšič), aby toho nebylo málo..." kaboní se trenér Jindřich Trpišovský.

„Z naší strany na hřišti propadák, je pro mě strašné zklamání, co jsme předvedli ohledně kvality, nasazení, osobních soubojů a dohrání utkání. Vůbec to nekorespondovalo s návštěvou, která přišla. Soupeř vyhrál zaslouženě, osobně je to pro mě obrovské zklamání," kroutí hlavou.

Jeho tým sice ovládl základní část, v nadstavbě pak ovšem vyhrál jen jedno utkání.

„Nebyli jsme dostatečně kvalitní, dělali jsme hrubé chyby v defenzivě. Nebyli jsme ani dostatečně bojovní na to, o co se v nadstavbě hrálo. Proti Spartě to vyvrcholilo, od některých jednotlivců čekám mnohem více, mnohem větší ochotu vyhrávat osobní souboje a být nebezpečný brance soupeře. V plné nahotě se to ukázalo. V nadstavbě šla fotbalová i mentální výkonnost hodně dolů," hodnotí kriticky.

Pro Slavii je k zamyšlení, co mohla udělat lépe.

„Pro mě je obrovský vrchol projev týmu proti Spartě. Věc, kterou strašně těžko koušu. Nedokázali jsme se vymáčknout k maximálnímu nasazení, což se nesmí opakovat. Musíme se zamyslet, kteří hráči jsou schopní zahrát pod tlakem a v klíčových momentech, vzít to v potaz třeba při tvorbě kádru na příští sezonu," vysílá směrem ke kabině důrazné varování.

Naštvaný je samozřejmě na vyloučeného Srdjana Plavšiče.

„Hloupost a nedisciplinovanost, která se nám nestávala v podstatě celou sezonu, ani v těch předchozích. Je to věc, která se nesmí opakovat, byl to klasický úkaz našeho nastavení a výkonnosti v nadstavbě. Touhle ‚parádou' jsme to zakončili."

Smlouvy končí Kúdelovi a Traorému, trenér by je rád měl i nadále k ruce. Má také představu o hráčích, které by si Slavia mohla stáhnout z hostování.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Slávista Petr Ševčík (vlevo) v souboji s Ladislavem Krejčím ml. ze Sparty.Foto : Vít Šimánek, ČTK

„Změny mohou hodně ovlivnit odchody. Opustí nás asi Alex Bah, další klíčový hráč. Uvidíme ještě, jak to bude s ostatními hráči, jak se bude vyvíjet přestupní okno. Nějaké hráče sledujeme, je to otázka trhu. Měli jsme vytipované dva hráče ze zahraničí, kteří odmítli jít do Česka. Na domácím trhu máme jasno, zatím ale není nic podepsaného a uzavřeného," říká Trpišovský.

Netají, že sešívaní potřebují přivést útočníka číslo jedna.