Tuhý boj o Evropu. Bohemka se loni zachraňovala, nyní po 36 letech útočí na poháry

Do konce ligy zbývá odehrát poslední kolo. Pražští Bohemians jsou pohárové Evropě skutečně blízko. „Trumfy má v rukou Bohemka. A to i vzhledem k euforii a letech trápení. Loni se totiž hrála baráž, letos poháry. Je to úžasná práce trenéra Veselého," říká s úsměvem Rajnoch, který shodou okolností v minulosti oblékal dres jak Bohemians, tak Slovácka. „Je to krásný pohled na tabulku," usmívá se.

„Bohemce bych to přál. I kdyby jim to mělo pomoct jen k tomu, že se zrekonstruuje Dolíček a měli by hezčí a moderní stadion, kde by v budoucnu mohli ty poháry hrát. Kdyby se tam teď probojovali, tak všichni ví, že by to v Ďolíčku nešlo," připomíná fotbalový expert Sport.cz Jiří Lizec stav proslulého stadionu, který ovšem nesplňuje kritéria pro mezinárodní soutěže. V určité části je totiž nebezpečné se vůbec pohybovat.

Fotbalový pořad Přímák s Janem Rajnochem a Jiřím Lizcem.Video : Sport.cz

Klub z Vršovic má náskok dvou bodů. V posledním kole se navíc představí v domácím utkání proti Olomouci, naopak Slovácko bude chtít ukořistit body na půdě Slavie. „Slovácko vypadá, že mele z posledního a mělo za sebou těžký duel se Spartou a teď jede na Slavii. Myslím si, že to Bohemians zvládnou," hodnotí duely Lizec.

„Svědík už na tiskové konference říkal, že nic nevzdávají. I kdyby se Evropa nepovedla, tak sezonu hodnotí úspěšně. Jsou ve fázi přerodu, kde jsou starší hráči a týmu nedávají to, co dávali třeba čtyřmi lety," tlumočí Lizec slova hlavního trenéra celku z Uherského Hradiště.