Tvrdý boj o záchranu. Psycho válka bude až do konce

Trenér Pardubic Radoslav Kováč nazval v průběhu jarní části sezony řežbu o záchranu ve fotbalové lize trefně „psycho válkou“. V suterénu nejvyšší soutěže se to mele, přicházejí překvapivé výsledky, i pátá Olomouc a šestí Bohemians musejí zůstat v pozoru, aby se nepropadli do nebezpečného pásma, ale nejakutnější záchranářské práce zaměstnávají posledních pět celků: Pardubice, Zlín, Teplice, Jablonec a České Budějovice. Do konce základní části zbývá deset kol, pět dalších nabídne nadstavba. Ano, bude to psycho až do definitivního rozuzlení.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Pardubický Michal Hlavatý (vpravo) stíhá Václava Procházku ze Zlína.Foto : Josef Vostárek, ČTK