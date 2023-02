Krejčí o vyrovnané lize: Slavia s Plzní nepřesvědčily, sparťané baví produktivitou. Klíč k titulu znám

Slavia o víkendu překvapila remízou v Teplicích a Plzeň nečekaně prohrála na Slovácku, zato Sparta v pohodě smetla Jablonec. Co vy na to?

Upřímně, zaváhání Plzně a Slavie jsem nečekal, oba týmy zahrály dost nepřesvědčivě. Sparta toho využila a liga je zase o něco zajímavější.

Začněme u slávistů, kteří jsou po dvou třetinách základní části lídrem. Zaslouženě?

Z pohledu šíře kádru asi ano, můžou poskládat třeba tři silné jedenáctky. Pro soupeře není snadné před zápasem trefit slávistickou sestavu a těží z toho i trenér Trpišovský, jeho tým díky konkurenci roste. Slavia na jaře zatím moc nezářila, ale až na poslední případ v Teplicích všechno zvládla. Z vlastní zkušenosti vím, že klíčem k titulu bývají zápasy, v kterých dokážete zvítězit i navzdory tomu, že se vám herně nedaří. Takhle to měla v minulé sezoně Plzeň.

Proč slávisté v sobotu jen remizovali v Teplicích?

Svoji roli mohlo hrát podcenění soupeře. Teplice poslaly do hry několik mladíků s minimem ligových zkušeností, bojovaly a brzy se jim povedlo jít do vedení. Útočníci Gning s Vachouškem dělali obraně problémy rychlostí a dravostí, slávisté se dostali do tlaku až po střídáních. Teplice si bod naprosto zasloužily.

Drama o titul i o záchranu může začít 🍿 📊 https://t.co/udZCdblttf pic.twitter.com/Ov7rYrvidi — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) February 20, 2023

Slavia na jaře zakopla jednou, Plzeň už dvakrát. Proč se mistři trápí?

Kvůli zranění vypadl klíčový záložník Kalvach, ovšem Plzeň má tak široký kádr, aby dokázala absentéry nahradit. Je pro mě překvapením, že na jaře výborně odehrála jediný poločas v Brně. S Hradcem i Budějovicemi to doma drhlo: dlouho se nestalo, aby někdo měl proti Plzni na jejím hřišti 60procentní držení míče. A v neděli na Slovácku si Viktorka nevytvořila jedinou tutovku, to pak těžko můžete pomýšlet na body.

Vyjádření rozhodčího Klímy po utkání Teplice - SlaviaVideo : O2 TV Sport

Ani plzeňská obrana už není tolik pevná, viďte?

Na obranu bych to neházel, v ofenzivní fázi jsou větší nedostatky. Když Plzni bývalo nejhůř, uměla si pomoct třeba standardkou, jenže na Slovácku si dopředu nepřipravila nic. Víceméně jen nakopávala dlouhé míče na útočníka Chorého, jehož soupeř dokázal pokrýt. Slovácku se po prvním gólu dařila hra na rychlé protiútoky a potvrdilo skvělou jarní formu.

A co Sparta? Na jaře ještě neprohrála a nastřílela 14 gólů, nejvíc ze všech ligových týmů.

Kromě toho si vytváří další šance, na její fotbal se docela dobře dívá. Sparťané jsou produktivní a zdá se, že si to pod trenérem Priskem všechno sedlo. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží, každopádně jaro rozjeli hodně nadějně.

Pětibodové manko na vedoucí Slavii je pořád řešitelné, že?

Stoprocentně. Na druhou stranu, Slavia i Plzeň mají dostatečně kvalitní kádry na to, aby hrály lepší fotbal než teď. Něco mi říká, že rozhodne až skupina o titul v nadstavbě. A možná i zápasy top trojky se Slováckem, které se po slabším podzimu zvedlo a posunulo na čtvrté místo.

Čím to?

Tým je delší dobu pohromadě a trenér Svědík mu vštípil fungující automatismy. Slovácko hraje náročný fotbal a opírá se o pevnou obranu, na jaře zatím ani jednou neinkasovalo. Klub se navíc nebojí zabudovat mladší hráče, kromě záložníka Kohúta mluvím třeba o talentovaném útočníkovi Vechetovi. Troufám si tvrdit, že o něm ještě hodně uslyšíme.

Hodně vyrovnaný je i spodek tabulky, desátý Baník dělí od barážového pásma pouhé čtyři body a poslední Pardubice se o víkendu dotáhly na předposlední Zlín. Jak tohle drama skončí?

Sám jsem zvědavý. Pardubicím prospěl návrat z azylu na domácí stadion a sbírají důležité body. Cenné pro ně bylo, že o víkendu dokázaly navázat na výhru v Boleslavi a porazit přímého konkurenta Zlín.

Žižkov míří zpátky mezi profesionály. Postup je hlavní cíl, neskrývá nový kouč v pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Chtěl byste být v kůži svého někdejšího kolegy Pavla Vrby, jehož Zlín to má hodně nahnuté?

Pavel v zimě věděl, do čeho jde. Shodneme se na tom, že to nebude jednoduchá štace. Vrátil se blíž domovskému Přerovu a tým má dostatečně zkušený, aby to zvládl a zachránil se. Pár bodů už na jaře uhrál a teď musí přidávat další.

Na čí úkor?

Dobrá otázka, namočených je zhruba pět týmů. Nervózní jsou kromě Pardubic, Zlína či Budějovic třeba v Teplicích a Jablonci, které o víkendu čeká vzájemný zápas. Po několika kolech navíc může být situace úplně jiná: stačí dvakrát či třikrát vyhrát a pomalu jste ve skupině o titul.

Zamotané jsou i dostihy o trůn pro krále střelců. Brněnský lídr Jakub Řezníček má po víkendu k dobru dva góly, ovšem za ním číhají další kanonýři. Udrží si vedení až do konce sezony?