Pardubice dál sbírají body. Dýcháme, ale nikde nelítáme, řekl Kováč. Střelec chce mít z nové arény pevnost

Podle trenéra Radoslava Kováče nehrály Pardubice svou hru. „Promítala se do ní tíha okamžiku, nervozita. Důležitost tohoto zápasu byla jasná," ohlížel se kouč Východočechů za partií, v níž jeho soubor rychle vedl po krásné trefě Dominika Janoška. „Zlín na něj byl nachystaný. Ale má rychlou kličku, dokáže míč zaseknout, je hrozně nečitelný. Jsem rád, že dává góly, střelu má výbornou. Kvalitu má velkou, vidíme v něm obrovský potenciál," ocenil Kováč záložníka, který týden předtím rozhodl zápas v Mladé Boleslavi.

Proti Zlínu vedly Pardubice už v 7. minutě. „Pak jsme z toho vypadli místo toho, abychom byli sebevědomější. Posledních dvacet minut první půle bylo čekání na smrt," hodnotil pardubický stratég. Po bouřce v kabině a se změnami v sestavě vyrukovali domácí do druhé půle. V ní náskok navýšili, ale v závěru trpěli. „Šílené, psycho," ulevil si Kováč nad posledními minutami.

Zlín ve čtvrté minutě nastavení snížil a pak se to před brankářem Florinem Nitou ještě vařilo. Pardubice tlak soka přečkali. „Ani se mě neptejte, jaké to bylo. Hrozné. Po prvním rohu říkal pan rozhodčí, že bude konec. Nakonec jich bylo snad pět. Fakt hrůza," líčil upřímně Krobot, jak se domácí klepali o výhru.

Ale nedivte se. „Máme nezkušený tým. Poprvé v sezoně jsme vyhráli dvakrát po sobě. Psychiku nemáme tak silnou, abychom to dohráli na polovině soupeře," vysvětloval Kováč, který celkově mužstvo vyzdvihl. „Kluci jsou mladí, zvládli to fantasticky," přidal.

Družina z města perníků vykazuje dobrou formu, sice zůstává poslední, ale na soupeře se dotahuje. Zlín už bodově dorovnala, Teplice s Jabloncem mají o tři body víc, České Budějovice jsou napřed ještě o další bod. Kováč však jakékoliv úvahy třeba o tom, že by se Pardubice mohly vyhnout baráži, tlumí.

„Takhle vůbec nepřemýšlíme. Do jara jsme šli s tím, že nechceme být poslední. Nedíváme se jinam, vždyť poslední pořád jsme. Jsme rádi, že jsme se dotáhli, že dýcháme. Ale jedeme pořád stejně, nikde nelítáme. Jsme tři čtvrtě roku poslední a čeká nás ještě boj. Myslím, že až do konce budeme hrát o všechno. Jsme na to připravení. Víme, že nás čeká ještě strašně moc práce," prohlásil energicky třiačtyřicetiletý trenér.