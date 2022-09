Týden sparťanské hrůzy. Ani Kuchtův návrat mizérii nevyléčil

Tři ligové zápasy během jednoho týdne, tři remízy v řadě. Fotbalová Sparta rozdává body plnými hrstmi, přitom v úvodních sedmi kolech ještě ani jednou nenarazila na někoho z pěti elitních soupeřů, na které v minulé sezoně narazila v nadstavbové skupině o titul. „Co je, co je, co je!? My chceme Spartu!“ skandovali roztrpčení letenští fanoušci po bezbrankové plichtě se Zlínem. Svůj tým vypískali. „Je to stále podobné. Držení míče, dominance, ale nic z toho,“ kaboní se trenér Brian Priske.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zraněný Ondřej Čelůstka ze Sparty Praha, vedle něj Jan Kuchta po utkání se Zlínem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Fotogalerie +3 Vyhrát už potřebovali. Dvě remízy v rozpětí čtyř dnů notně pocuchaly ambice i sebevědomí sparťanů. Výraznou posilou měl být Jan Kuchta, jemuž skončil pětizápasový trest. „Je na tom dobře, v posledních týdnech tvrdě pracoval s kondičními trenéry. Pracoval i individuálně, aby byl připravený, chybí mu samozřejmě zápasová praxe. Je to profík, ukazuje mentální sílu a charakter, že chce hned naskočit," avizoval v rozhovoru pro O2 TV Sport trenér Brian Priske. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Zklamaný trenér Sparty Praha Brian Priske (vpravo) po utkání se Zlínem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo Jak se dalo čekat, nasadil Kuchtu zpátky do základní sestavy. „Řekl si o ni vítěznou mentalitou. V týdnu na tréninku neustále burcoval tým a pomáhal spoluhráčům," oceňuje Priske. Na hřiště poslal sestavu se dvěma útočníky, vedle Kuchty ještě nejlepšího střelce týmu Tomáše Čvančaru. Na lavičku usedli další útočníci Lukáš Juliš, Václav Drchal a Martin Minčev. Drchal míří do Bohemians 1905 na hostování, které by mělo být uzavřeno v pondělí. Nedosáhl v béčku na profi smlouvu, nezasloužil si ji, vzpomíná kouč na současnou oporu Sparty v PřímákuVideo : Sport.cz Sparta se celou první půli trápila, v jejím nastavení měl největší šanci právě Kuchta. Po rohu tečoval Sörensenovu hlavičku, jenže brankář Rakovan na čáře zázračně zasáhl. Také ve druhém dějství psal navrátilec historii důležitých momentů zápasu. Pět minut po přestávce uklízel po přetaženém centru balon do odkryté branky, trefil však Jawa. Naopak v 55. minutě nabídl Kuchta příležitost Ševcům, rychlý brejk zakončil Fillo po sóle střelou do břevna... Také Kuchta šel sám na gólmana, Rakovan však opět stačil zasáhnout. V 76. minutě pak Kuchtu vystřídal Karabec. Gól nepadl ani na jedné straně. V nastavení ještě musel Spartu podržet brankář Holec při tutovce Silného. FORTUNA:LIGA Hříšník Kuchta hlásí návrat. Je trpělivý, zní ze Sparty „Nejsem spokojený s první půlí, chybělo nám tempo i šance. Druhá půle byla lepší, měli jsme šance na to vyhrát. Změnili jsme formaci, hráli na tři útočníky a snažili se to strhnout. Nepovedlo se, mohli jsme i prohrát," uznává Priske. „Absolutně jsme zápas nezvládli, mohli jsme i prohrát," souhlasí s koučem Kryštof Daněk. Ztráty bodů už na mužstvo doléhají. „Nervozita je velká, je to na nás vidět. Jsme pod tlakem, musíme se vzchopit a přestat na to myslet," uvědomuje si Daněk. FORTUNA:LIGA Sparta potřetí za sebou remizovala, Zlínu nedokázala vstřelit gól