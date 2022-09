Hříšník Kuchta hlásí návrat. Je trpělivý, zní ze Sparty

„Doma to nebude jinak. Hlavně půjde o nás, jak k tomu přistoupíme, jak se vyvarujeme chyb, abychom byli vzadu dobře zajištění. A vepředu zjednodušit hru a dát hodně gólů," přemítá Kuchta. „V prostorech před finální fází potřebujeme hrát jednoduše a nepanikařit. V tom máme velké problémy, proto se na to zaměřujeme v tréninku. Tam nám to vychází, ale nedokážeme to přenést do zápasů," dodává.