Účastník MS, další reprezentant a obránce z Lazia. Sparta pase po Priskeho známých

Z prvoligového španělského Cádizu by měl zamířit na Letnou nejspíš na hostování s opcí. Po Portugalsku, Dánsku, Turecku a Španělsku by v jeho případě šlo o pátou štaci v Evropě.

Kouč Brian Priske Australana dobře zná z Midtjyllandu. Stejně tak i Kaana Kairinena. Sparta už se podle norských médií na příchodu finského reprezentanta dohodla, od přestupu do Prahy ho prý dělí jen zdravotní prohlídka. Sedminásobný finský reprezentant by se stal první zimní posilou třetího týmu nejvyšší soutěže.

Zákulisní spekulace pak zmiňují také třetího hráče, kterým je srbský levý bek Dimitrije Kamenovič. Srbský reprezentant do 21 let přestoupil minulé léto z klubu Čukarički do Lazia Řím za 3 miliony eur, nedokázal se tam však prosadit do sestavy.