Úleva pro Spartu. Nejlepší střelec ligy je zpět a připraven na Rangers

Haraslín nedohrál 8. října duel v Hradci Králové, následně vinou přetrvávajících problémů s lýtkovým svalem předčasně opustil reprezentační sraz. V sobotu se objevil na soupisce proti Bohemians a nakonec ho Priske i poslal do hry.

Spartu totiž čeká veledůležité utkání v Evropské lize na půdě Rangers a následně neméně složité střetnutí v Ostravě. Haraslín by se jistě hodil, a to nejen, co se týče rotace sestavy, ale také jako hráč, který už několikrát dokázal, že umí rozhodovat zápasy.