Spory o penaltu pro Spartu: Podle expertů jasná, Bohemians se zlobí. Rozhodčí vysvětluje

Matěj Hybš špatně odkopl dlouhý míč a dostal se před něj Kuchta. Obránce Bohemians následné do útočníka Sparty strčil a sudí Marek Radina po chvilce mlčení ukázal na bílý puntík.

„Nacházel jsem se v pokutovém území a koukal na balon, měl jsem hlavu nahoře. Dva hráči do mě vrazili,“ popsal pro O2 TV Kuchta, jak celou situaci viděl. „Kuchťák mě přesvědčuje, že to byla penalta, tak tedy pískejme tyto soft penalty a bude to dobrý,“ reagoval na tiskové konferenci Veselý.

Je to pro vás dostatečná intenzita na penaltu? Samozřejmě jsem rád, že se Kuchtičovi nic nestalo s hlavou, za kterou se držel🙈. pic.twitter.com/pJN4iSkREN — Krchy (@Krchy15) November 4, 2023

I když viditelně nespokojený s verdiktem, hlavní chybu nakonec hledal ve svých řadách. „Když penaltu rozhodčí odpískal, tak asi byla. Beru to na vrub našich hráčů, ať nejsem za ubrečeného. Měli jsme míč na noze, Matěj ho měl odkopnout a situace by nenastala. Odpískání ovlivnit nedokážeme, věci předem ano,“ vysvětlil.

Vyjádření sudího Marka Radiny pro O2 TV: „Byla menší prodleva, potřeboval jsem si souboj přehrát v hlavě. Viděl jsem na hrací ploše prohřešen, domácí hráč byl jasně před hráčem Bohemians, který se dopustil prudkého vražení ramenem a způsobil pád, nejevil známky hrát míč. Takto jsem to popsal kolegyni u videa, která mi to potvrdila. Kontrolovali jsme také hru rukou, ale nic nebylo nalezeno.“

Experti O2 TV se podle opakovaných záběrů přiklání více k názoru Jana Kuchty. Podle Jakuba Podaného byl pohyb Matěhe Hybše netaktický. „Kdyby si Kuchta míč zpracovával, tak vyběhne stejně někam do autu, Hybš jde do něj moc razantně. Nešlo moc získat. Jednoznačně jde jen do hráče a trefí ho do zad. Kuchta měl míč přímo pod sebou, Hybš ho vysvobodil,“ říká.

Stejně mluví také Antonín Rosa, jenž penaltu považuje za jasnou, rovněž po velké chybě Hybše. Na druhou stranu poukazuje na to, že Kuchta se držel za hlavu, byť úder dostal do za. „Může to vzbuzovat emoce,“ tvrdí. „Držel jsem se za temeno, protože mi klinkla hlava,“ vysvětlil Kuchta.

Podle expertů je také důležité, že Hybš nešel například do hlavičky, zkrátka snaha hrát míč byla minimální. „Jasný faul, není o čem,“ míní Rosa.