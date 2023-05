Univerzál Schranz prodloužil s fotbalisty Slavie smlouvu do roku 2026

"Můžeme si za to sami, měli jsme strašně moc ztrát. Byla spousta zápasů, které jsme měli zvládnout, hlavně na hřištích soupeřů. Fotbal tohle přináší, podruhé za sebou nám titul o kousek unikl. To je život, jsou horší věci, ale bolí to, to nezastírám. Skončili jsme druzí, o to větší máme motivaci a nadšení do další sezony. Chceme ukázat, že jsme šampioni, o to budeme zase bojovat ze všech sil," prohlásil Schranz.