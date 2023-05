PŘÍMÁK: Žhavé přestupové léto. Vitíka prodá Sparta za sto milionů, v kurzu bude Jurečka i Řezníček

Fotbalová Sparta oslavila mistrovský titul po devíti letech a média jsou plná zvěstí, co se bude na Letné během léta dít. Velkou pozornost na sebe strhl kapitán Ladislav Krejčí. S jistotou proměňoval důležité penalty, ale hlavně se vyrostl v opravdového lídra mistrovského klubu. „Být Spartou, tak bych o Láďu nechtěl přijít. A možná ani ne tak kvůli hře, ale kvůli tomu vůdcovství. Uvědomovali si to i další hráči Sparty, když zmiňovali, jak důležitou postavou byl právě kapitán. To nebývá úplně zvykem," všímá si Folprecht a naznačuje, že odchod Krejčího z Letné by mu nedával smysl.

Jako adepta na odchod označil bývalý fotbalista nečekaně mladého stopera Martina Vitíka. „Pojede i na šampionát jednadvacítek. Věřím, že pak by na něj nabídka třeba za sto milionů mohla přijít. A Sparta by si z Liberce stáhla na pozici pravého stopera Plechatého, který ve Slovanu herně vyrostl," věří Folprecht. Pokud přijde řeč, kdo z mladíků na hostování by mohl pro příští sezonu zůstat v kádru mistra, zazní jméno Václav Sejk. „Přišel by mi jako lepší alternativa za Kuchtu než Minčev."

Kde potřebuje Sparta posílit. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Štědré nabídky nejspíše během léta přistanou i na stole vedení vicemistra z Edenu. David Jurásek jistě během jara zaplnil poznámkami bloky řady skautů, uniknout pozornosti ale nemohla konkurenci z Evropy ani kanonáda Václava Jurečky v posledních kolech. „Takovou formu tady u nikoho nepamatuju, On dal za posledních pět zápasů dvanáct gólů," smeká Folprecht a připomíná, že před nadstavbou vedl žebříček střelců o jedenáct branek Jakub Řezníček z Brna. „Tolik jsem Jurečkovi nevěřil, ale byl skvělý. Navíc je to univerzál, který je schopný hrát na hrotu, podhrotu i křídle," dodává šef fotbalové sekce Sport.cz Jan Malý.

Slavia si ligu prohrála sama. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Proto není divu, že už v médiích probleskují informace, že o služby Jurečky bude stát turecký Trabzonspor. „Jurečka už není úplně mladík, ale stejně by Slavia mohla dostat slušné peníze. A když hráči nabídne klub třeba třikrát víc, než má ve Slavii, určitě by to stálo za zvážení," konstatuje bývalý prvoligový hráč na adresu útočníka vicemistra z Edenu.

Stěhovat by se po sezoně mohl i devatenáctigólový bombarďák Jakub Řezníček. Jeho góly táhly Zbrojovku a podle Folprechta by šestatřicetiletému forvardovi dál slušel prvoligový dres. Třeba i kvůli tomu, že Řezníčkovi scházejí dva góly do Klubu ligových kanonýrů. Na kontě má zatím 98 přesných zásahů. „TOP tři kluby se neozvou, ale zbytek ligy by zájem klidně mít mohl. Třeba Slovácko gólového útočníka potřebuje," tvrdí Folprecht s tím, že druhá liga není pro Řezníčka. „Kdybych se měl já rozhodovat na jeho místě, tak bych v případě nabídka z Brna odešel."

V pořadu Přímák přišla řeč na senzační tažení Bohemians nejvyšší soutěží, které dovedlo klokany až do pohárové Evropy. Jak daleko se tým vedený koučem Veselým může dostat a dokáže zvládat anglické týdny se dvěma zápasy v týdnu? Kouč Veselý se nechal slyšet, že zavolá o radu trenéru Svědíkovi do Slovácka. „Svěďovi bych nevolal, v době, kdy hrálo Slovácko poháry, tak v lize docela ztrácelo," směje se expert v pořadu Přímák. „Věřím, že Bohemka nebude v lize za otloukánka."