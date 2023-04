Úplně neuvěřitelné chyby, takové vás do klidu nedostanou, řekl Vrba. A naznačil, co se Zlínem dál

A pokud dnes Pardubice budou bodovat se Spartou, Zlín opět klesne na poslední místo v tabulce. „Je to napětí, nahoru dolů. Doma máme velmi podařený zápas, kdy vyhrajeme velice dobrým výsledkem, ale pak to nepotvrdíme. Z mého pohledu zklamání," přiznal zkušený kouč Pavel Vrba.

Zlín na jaře sázel na zkušenost. Zapsal se i do ligové historie, když v únoru v Jablonci nastoupil s týmem s věkovým průměrem 31,7 let, což byl nejstarší tým v historii české ligy. Z kádru byl po dvou červených kartách již vyřazen 37letý Fillo. V Liberci nastoupila jedenáctka s věkovým průměrem 29,6. Ta otázka se nabízí, zůstal by bývalý reprezentační kouč ve Zlíně i v případě pádu do druhé ligy? „To je daleko, o tom teď nechci spekulovat," nechtěl se vyjadřovat.