Upřímný Zápotočný: Jsme za hlupáky ligy, stydím se. Strach ale nemám z ničeho

Kde hledat příčiny dalšího debaklu?

Porazili jsme se sami. Není možné dostat od tak silného soupeře dva rychlé góly. Jeden se může pouštět na Silvestra, u druhého šlo o školácké chyby. Opakuje se to, jenom hlupáci dělají stejné chyby, my správně patříme k hlupákům ligy. Není možné, abychom tolikrát inkasovali. Takový start ligy jsem v trenérské kariéře nezažil, hovoří se mi o tom těžko.

Přesto zkuste být konkrétní.

Byla cítit obava, inkasovanému gólu jsme šli strašně naproti. Bavíme se o tom pořád. V týdnu vše vypadalo výborně, ale zápas je něco jiného. Ztrestal nás těžký los, ale to rozhodně není výmluva. Je to KO, jaké dostane boxer v ringu. Pak spadne. My ještě spíme, neprobudili jsme se. Nic však nebalím. Teď musíme zvládnout duel s Bohemians a zvednout se ze dna. Bude to jen o hlavách. Je mi strašně líto fanoušků, prohrát doma takovým výsledkem je trestuhodné. Hráčům mohu vyčíst jen naivní a hloupé chyby. Věřím, že si to uvědomí, společně pak vše vyhodnotíme.

Berete střet s Bohemians jako klíčový pro vaše setrvání ve funkci?

Jednoznačně. Byla by hloupost, kdybych mluvil naivně, že na nás nebude s druhým trenérem Márou Niklem tlak. Nesmírně si vážím pana majitele Koubka. Pokud nevyhrajeme s Bohemains, nemáme tady co dělat. Takový hrozný start Budějovice nezažily desítky let a cítím se trapně. Maličká ostuda pro klub. Myslím, že na tyto pozice nepatříme.

Co se s tím dá dělat?

Chtěl bych kouzelný prsten. Změnili jsme toho spoustu, udělali v sestavě klidně čtyři změny, ale k ničemu to nevede. Jsme fakt za hlupáky. Budeme zase od rána makat, dřít. Hodně času strávíme u videa. Možná jsem naivní, ale teď je to jen o tom, aby za týden všichni padli na hubu a zvládli jsme vyhrát 1:0. Fakt v mančaft věřím, nechci dávat nikoho na pranýř a nikdy to neudělám. Vím, jak se v takové chvíli fotbalista cítí. Tohle je ale fakt velká krize.

Krize, jejíž odrazem je sedmnáct inkasovaných branek za čtyři utkání.

Není to jen o obraně. Potřebujete, aby fungoval celý tým. Změnili jsme gólmana, ale chudák mladý Janáček udělá tohle. Takhle naivní chyby nemůžete dělat proti silným soupeřům, jakými jsou Plzeň, Slavia, Slovácko, to je jednoduché. Opakoval bych se, je to o našich chybách. Jestli se toho nevyvarujeme, budeme góly dostávat pořád.

Jenže ani dopředu to nefunguje, souhlasíte?

Je těžké, když máte v hlavách tři prohry a dvanáct inkasovaných gólů. Kluci tak moc chtějí, až to nejde. Musí se od tlaku a strachu oprostit. Ve fotbale dělá hlava nejvíc. Kondičně jsme na tom v lize všichni stejně. Vidíte, co udělá Janáček nebo Králik. To jsou detaily, které rozhodují. Kluci nejsou v komfortní situaci, hlava přepne do jiného módu a nepoznáváte je. Tohle je v krizi normální. Jinak k otázce, s Plzní nejsme spokojeni vůbec. Po těch gólech hráči úplně vypnou, přestanou plnit taktické pokyny. Překvapuje mě to, máme plno zkušených borců.

V závěru první půle jste snížili na 1:2, jenže hned po změně stran Plzeň opět udeřila. Máte pro to vysvětlení?

Nekoncentrovanost, frajeři byli hlavou ještě v kabině. Plzeň se pak uklidnila, zase vedla o dva góly. Takový mančaft vás ztrestá z každé chyby. Je to náznak, kde máme slabiny, teď se pokusíme je napravit.

Co může vrátit týmu sebedůvěru?

Jakýkoliv dobrý výkon nebo výsledek. Jenže tohle je hodně těžké natrénovat nebo nakreslit na tabuli. Je to o hlavách, kluci by možná potřebovali mentora, psychologa. Já nemám strach z ničeho, ani z vyhazovu. Těším se na další zápas, fotbal miluju. Určitě si sedneme, uděláme teambuilding. Ale jestli budeme mít s Bohemkou strach, zápas nezvládneme. Už se stydím. Hráči i my to děláme naplno, nemůžu o někom říct, že by na něco kašlal. Teď je to o hlavách, abychom se z těch sra*ek dostali.

Nabízí se třeba změna taktiky, třeba bránit v hlubokém bloku?

Nebudeme měnit nic, jen se klukům pokusím vštípit, abychom nedostali tak laciné branky. Opakuji, je to jen o hlavách. Musí si všichni uvědomit, že bojují za klub, za majitele. Mají tady neskutečný servis. Je to o lídrech, aby zvedli tým a dostavil se výsledek. My jim v tom pomůžeme.

