Průšvih jménem obrana Budějovic. Nejhorší za více než 75 let, kouč nevylučuje naivitu

„Přijde mi, že fotbal nás nemá ani rád, ale je to způsobené námi. Něco děláme špatně," říká Nikl. A pokud by měl formu Jihočechů zhodnotit jedním slovem? „Průšvih, to je jednoduché. Měli jsme těžké zápasy. Z herní stránky to nebylo špatné, ale chováme se špatně dozadu a trestáme se," má jasno.